L'attente pour The Elder Scrolls 6 atteint un triste record

Annoncé en 2018 et figurant parmi les jeux les plus attendus, The Elder Scrolls 6 vient de battre un record, loin d'être glorieux.
Les fans de la licence The Elder Scrolls continuent de patienter pour en savoir plus sur le prochain opus de Bethesda Game Studios, qui n'a donné aucun signe de vie depuis son annonce. Mais récemment, cette attente interminable a franchi un cap symbolique (et décevant pour la communauté).
Un triste parallèle avec Skyrim
Cela fait désormais 2 405 jours depuis l'annonce officielle de The Elder Scrolls 6 lors de l'E3 2018
, le 11 juin pour être précis. Pourquoi ce chiffre est-il important ? Il représente exactement le même laps de temps entre la sortie de The Elder Scrolls V: Skyrim en novembre 2011 et l'annonce de TES 6. En d'autres termes, les joueurs ont attendu aussi longtemps pour entendre parler du jeu qu'ils attendent désormais depuis cette annonce
.
Une annonce prématurée
Le directeur de Bethesda, Todd Howard, a lui-même admis s'interroger sur la pertinence d'avoir annoncé le jeu si tôt. Selon l'ancien développeur Bruce Nesmith, cette décision était une réponse directe aux fans exigeant des nouvelles du prochain Elder Scrolls
. Cependant, Bruce Nesmith a également mis en garde contre les attentes irréalistes : The Elder Scrolls 6 pourrait avoir du mal à répondre à l'engouement colossal qui l'entoure
.
Actuellement, Bethesda se concentre sur le développement de The Elder Scrolls 6, mais aucune date de sortie n'a été annoncée. Et après ce projet, c'est Fallout 5 qui devrait être la prochaine priorité. Mais cela nous amènera à la fin des années 2020, voire au début des années 2030.
Des parallèles avec GTA 6
Ce n'est pas la seule licence de jeu à battre des records d'attente. Grand Theft Auto VI a également marqué 2024 par son silence radio total,
alors que le titre doit sortir dans quelques mois, cet automne selon la programmation de Rockstar.
Espérons avoir de nouvelles informations concernant GTA 6
rapidement, tout en découvrant une première bande-annonce pour The Elder Scrolls 6.
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