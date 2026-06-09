The Duskbloods annonce un test réseau fermé

FromSoftware a, récemment, annoncé un test réseau fermé pour The Duskbloods, qui doit avoir lieu dans peu de temps.

Depuis la révélation de The Duskbloods, qui remonte au mois d'avril 2025, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec impatience des nouvelles du prochain jeu de FromSoftware. Lors du Nintendo Direct de juin, FromSoftware a révélé un test réseau fermé pour The Duskbloods.

The Duskbloods va proposer un test réseau fermé

En effet, au cours du Nintendo Direct du 9 juin 2026, qui a eu lieu au cours de la journée, FromSoftware a dévoilé qu'un test réseau fermé est prévu pour The Duskbloods. Annoncé via un court trailer, qui dure légèrement plus d'une minute, le test réseau fermé de The Duskbloods aura lieu au cours de cet été 2026. Malheureusement, à l'heure actuelle, FromSoftware n'a pas partagé de dates plus précises, ni de détails complémentaires. Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet dans les prochaines semaines.

Toujours pas de date de sortie pour The Duskbloods

Beaucoup de joueurs et de joueuses espéraient que FromSoftware allait profiter de ce nouveau Nintendo Direct pour annoncer la date de sortie de The Duskbloods. Or, comme vous l'aurez compris, le studio n'a pas encore dit quand nous pourrons plonger dans The Duskbloods. Il y a fort à parier que FromSoftware attend de connaître les retours de la communauté, à la suite du test réseau fermé, pour dévoiler une date de lancement pour The Duskbloods.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Duskbloods est attendu pour cette année 2026 sur la dernière console hybride de Nintendo, la Switch 2.