The Division: Definitive Edition s'offre un lancement surprise, mais ce détail ne va pas plaire

À la surprise générale et sans même avoir été annoncé, Xbox a mis en ligne The Division: Definitive Edition. Si la sortie accompagne les festivités des 10 ans de la franchise, le titre n'est pas forcément celui espéré par les joueurs.
En 2026, la franchise The Division
va célébrer son 10e anniversaire. Si la communauté attend désespérément des nouvelles du troisième opus, Massive Entertainment et Ubisoft ont déjà annoncé quelques surprises pour les deux premiers jeux.
Depuis le début de l'année, des rumeurs évoquant une nouvelle édition de The Division
avec la mention « Definitive Edition » ont circulé sur Reddit. À l'approche des festivités des 10 ans, un tel lancement était envisageable, mais pas encore officialisé par l'éditeur. Cependant, The Division: Definitive Edition a surpris tout le monde en débarquant dans le catalogue Xbox sans passer par une présentation officielle
.
The Division: Definitive Edition disponible dès maintenant
En effet, cette nouvelle version de The Division est disponible depuis le 3 février 2026
pour les joueurs Xbox One, Xbox Series et PlayStation 5. À l'heure où ces lignes sont rédigées, la version PC manque encore à l'appel. Mais il est probable qu'elles soient lancées dans les heures qui viennent. Cependant, la Definitive Edition n'est pas une version remasterisée du titre.
The Division: Definitive Edition prend davantage la forme d'un pack complet réunissant tout le contenu disponible pour le premier jeu de la franchise. En plus du jeu de base, cette version inclut trois extensions
(Souterrain, Survie et Baroud d'honneur), des ensembles d'équipement, des apparences d'arme et des options de personnalisation.
Si cela peut combler celles et ceux qui souhaitent découvrir le titre, deux points ont rapidement été pointés du doigt.
Un prix trop élevé pour une compilation sans aucune amélioration graphique ?
Le premier est l'absence d'améliorations graphiques,
pourtant fréquentes au lancement d'une Definitive Edition surtout lors d'un passage sur les consoles actuelles. Mais l'autre gros problème de The Division: Definitive Edition est son prix. Sur tous les supports, le titre est proposé à 49,99 euros alors que la version Gold est incluse dans l'abonnement PlayStation Plus Extra
.
Sur le Xbox Store et le PlayStation Store, le pack contenant les 3 extensions est proposé à 19,90 euros. Ce prix peut donc être avantageux pour celles et ceux qui ne possèdent pas le titre. Mais pour les autres, l'arrivée de The Division: Definitive Edition risque de décevoir.
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