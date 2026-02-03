The Division: Definitive Edition s'offre un lancement surprise, mais ce détail ne va pas plaire

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 février 2026 à 16h31
À la surprise générale et sans même avoir été annoncé, Xbox a mis en ligne The Division: Definitive Edition. Si la sortie accompagne les festivités des 10 ans de la franchise, le titre n'est pas forcément celui espéré par les joueurs.
The Division: Definitive Edition s'offre un lancement surprise, mais ce détail ne va pas plaire
En 2026, la franchise The Division va célébrer son 10e anniversaire. Si la communauté attend désespérément des nouvelles du troisième opus, Massive Entertainment et Ubisoft ont déjà annoncé quelques surprises pour les deux premiers jeux. 

À lire également

The Division 2 va recevoir de belles surprises pour les 10 ans de la licence

The Division 2 va recevoir de belles surprises pour les 10 ans de la licence

Depuis le début de l'année, des rumeurs évoquant une nouvelle édition de The Division avec la mention « Definitive Edition » ont circulé sur Reddit. À l'approche des festivités des 10 ans, un tel lancement était envisageable, mais pas encore officialisé par l'éditeur. Cependant, The Division: Definitive Edition a surpris tout le monde en débarquant dans le catalogue Xbox sans passer par une présentation officielle

The Division: Definitive Edition disponible dès maintenant 

the-division-definitive-edition-contenu
En effet, cette nouvelle version de The Division est disponible depuis le 3 février 2026 pour les joueurs Xbox One, Xbox Series et PlayStation 5. À l'heure où ces lignes sont rédigées, la version PC manque encore à l'appel. Mais il est probable qu'elles soient lancées dans les heures qui viennent. Cependant, la Definitive Edition n'est pas une version remasterisée du titre.

The Division: Definitive Edition prend davantage la forme d'un pack complet réunissant tout le contenu disponible pour le premier jeu de la franchise. En plus du jeu de base, cette version inclut trois extensions (Souterrain, Survie et Baroud d'honneur), des ensembles d'équipement, des apparences d'arme et des options de personnalisation. Si cela peut combler celles et ceux qui souhaitent découvrir le titre, deux points ont rapidement été pointés du doigt. 

Un prix trop élevé pour une compilation sans aucune amélioration graphique ?

the-division-definitive-edition-combat
Le premier est l'absence d'améliorations graphiques, pourtant fréquentes au lancement d'une Definitive Edition surtout lors d'un passage sur les consoles actuelles. Mais l'autre gros problème de The Division: Definitive Edition est son prix. Sur tous les supports, le titre est proposé à 49,99 euros alors que la version Gold est incluse dans l'abonnement PlayStation Plus Extra

Sur le Xbox Store et le PlayStation Store, le pack contenant les 3 extensions est proposé à 19,90 euros. Ce prix peut donc être avantageux pour celles et ceux qui ne possèdent pas le titre. Mais pour les autres, l'arrivée de The Division: Definitive Edition risque de décevoir.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

The Division aurait pu être un MMO au style proche de World of Warcraft
The Division 20 avril 2026

The Division aurait pu être un MMO au style proche de World of Warcraft

Avant de devenir le célèbre jeu de tir urbain de Massive Entertainment, The Division a commencé son développement sous une forme radicalement différente. Les créateurs révèlent aujourd'hui que le titre était initialement pensé comme un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur inspiré de World of Warcraft.
The Division : Une nouvelle édition du jeu en approche ?
The Division 12 janvier 2026

The Division : Une nouvelle édition du jeu en approche ?

Il semblerait qu'Ubisoft ait prévu de sortir une toute nouvelle édition pour The Division.
The Division : Le patch 1.8.1 apporte des améliorations Xbox One X, de nouveaux événements Globaux ainsi que des missions Légendaires !
The Division 13 avril 2018

The Division : Le patch 1.8.1 apporte des améliorations Xbox One X, de nouveaux événements Globaux ainsi que des missions Légendaires !

Les joueurs ont dû attendre plus de trois heures de maintenance pour le patch 1.8.1 de Tom Clancy's The Division. Mais la mise à jour du jeu développé par Ubisoft est désormais jouable sur toutes les plateformes, et ajoute 2 événements ainsi que 2 missions légendaires.

commentaire (0)