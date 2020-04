The Division 2 : Une démo est disponible

Celles et ceux n'ayant pas encore testé The Division 2 auront la possibilité de le faire gratuitement, via la démo de ce dernier, dès maintenant disponible.

Que propose la démo de The Division 2 ?

Comment accéder à la démo de The Division 2 ?

Sur PC Rendez-vous sur Uplay ou l'Epic Games Store. Téléchargez la démo.

Sur consoles Rendez-vous sur le store de votre console. Téléchargez la démo directement via la page du jeu (PS4, Xbox One).



n'a malheureusement pas connu le succès attendu par Ubisoft, mais le studio continue tout de même d'alimenter son jeu avec diverses mises à jour. Toutefois, pour séduire encore plus de joueurs, l'éditeur français propose, dès maintenant,, à l'instar de Ghost Recon Breakpoint Depuis ce 21 avril,. D'une durée maximale de huit heures, celui-ci vous permettra de faire connaissance avec le jeu et ses mécaniques et d'atteindre le niveau 8. Toutes les missions sont jouables, principales et secondaires. Une fois le niveau 8 atteint et les huit heures de jeu passées, il vous sera demandé si vous souhaitez prolonger l'aventure avec la version complète du jeu. Libre à vous de l'acheter ou non, si l'expérience vous a plu.Pour cela, rien de plus simple. Vous n'avez qu'à vous rendre sur la plateforme de votre choix (hormis Stadia), et suivre les indications suivantes :Pour rappel,est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :