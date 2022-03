The Division 2 : Un nouveau mode de jeu en approche

L'équipe des développeurs souhaite partager une annonce ! 👇 pic.twitter.com/hwND8x6CK0 — The Division 2 FR (@TheDivisionFR) March 30, 2022

Sorti en 2019 sur PS4, Xbox One et sur PC, The Division 2 avait su plaire aux joueurs et aux joueuses, qu'ils soient fans de la licence ou bien nouveaux venus. Malgré quelques DLC apportant de nouveaux contenus, parus après son lancement officiel, The Division 2 n'avait pas fait grand bruit, dernièrement. Or, les choses viennent de changer.En effet, il y a peu de temps, Ubisoft a fait une annonce teasant l'arrivée d'. Pour le moment, les développeurs n'ont malheureusement pas donné plus d'informations à ce sujet. Nous ne savons pas encore s'il mettra davantage en scène le PvE ou bien le côté PvP du titre.En revanche, ce mode de jeu pourra être testé sur. Ce serveur de test privé sera mis en ligne,, et est déjà téléchargeable sur les plateformes de jeu concernées. Cela permettra ainsi aux développeurs d'avoir de premiers retours, avant la sortie officielle de ce nouveau mode de jeu, qui reste pour le moment très mystérieux.Il y a fort à parier qu'ils dévoileront davantage de détails à ce sujet, dans les prochaines semaines, notamment sur cette mise à jour majeure à venir. Ainsi, il faut se montrer patient.Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits :