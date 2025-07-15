The Division 2 s'offre une collaboration avec PAYDAY, proposant de nombreuses récompenses

The Division a, très récemment, accueilli un crossover avec PAYDAY. L'occasion parfaite pour les joueurs et les joueuses de récupérer des récompenses en lien avec la licence de Starbreeze.

Le crossover The Division 2 x PAYDAY est arrivé

New looks. New rewards. Multiple ways to get them.



From event tracks to sweepstakes, here's every way to unlock the new PAYDAY skins.



📍All the details: https://t.co/5O9TEA8mo8 pic.twitter.com/hqxi8MBVAZ — Tom Clancy's The Division (@TheDivisionGame) July 14, 2025

Djtickle

GCROCK

NothingButSkillz

PurePrime

RogueGold

Splintershields

The Gaming Bridage

Widdz

Des Twitch Drops pour le crossover entre The Division 2 et PAYDAY

Regarder 15 minutes Récompense : 2 Names Item Caches

Regarder 30 minutes Récompense : PayDay Bronze Skull Backpack Trophy

Regarder 1 heure Récompense : Exotic Cache

Regarder 2 heures Récompense : Payday Latex Gloves

Regarder 3 heures Récompense : Payday Bonnie Mask Backpack Trophy

Regarder 4 heures Récompense : Exotic Cache

Regarder 5 heures Récompense : Payday Gold Skull Backpack Trophy

Regarder 6 heures Récompense : Payday Bronze Skull Mask



Il y a quelques jours de cela, les développeurs deavaient teasé l'arrivée d'une collaboration avec PAYDAY, notamment via les réseaux sociaux de la franchise. Disponible pendant une durée limitée,En effet, depuis le 15 juillet 2025, et ce, jusqu'au 29 juillet,. Ce crossover apporte une multitude de récompenses, qui peuvent être récupérées en jeu mais aussi via d'autres canaux.Ainsi,. Sans oublier,, dont des trophées pour sac à dos, des masques ou encore des gants., qui comporte une voie gratuite et une autre payante,À cela s'ajoute également des prix à gagner via un concours de photo sur la page Instagram ainsi que Twitter du jeu et des giveaway sur Reddit., qui est disponible jusqu'au 29 juillet 2025. D'ailleurs, voici ce que vous pouvez récupérer gratuitement en regardant des streamers surRappelons, en guise de conclusion, que. Le titre de Massive Entertainment est disponible sur PS4, Xbox One et PC.