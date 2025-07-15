The Division 2 s'offre une collaboration avec PAYDAY, proposant de nombreuses récompenses

The Division a, très récemment, accueilli un crossover avec PAYDAY. L'occasion parfaite pour les joueurs et les joueuses de récupérer des récompenses en lien avec la licence de Starbreeze.
Il y a quelques jours de cela, les développeurs de The Division 2
avaient teasé l'arrivée d'une collaboration avec PAYDAY, notamment via les réseaux sociaux de la franchise. Disponible pendant une durée limitée, le crossover entre The Division 2 et PAYDAY est là, avec des récompenses à la clé
.
Le crossover The Division 2 x PAYDAY est arrivé
En effet, depuis le 15 juillet 2025, et ce, jusqu'au 29 juillet, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir la collaboration entre The Division 2 et PAYDAY sur le titre d'Ubisoft
. Ce crossover apporte une multitude de récompenses, qui peuvent être récupérées en jeu mais aussi via d'autres canaux.
Ainsi, le crossover The Division 2 x PAYDAY introduit 4 styles en lien avec des personnages emblématiques de PAYDAY, à savoir Dallas, Chains, Yakuza Jiro et Sangres
. Sans oublier, divers éléments aux couleurs de ladite licence
, dont des trophées pour sac à dos, des masques ou encore des gants. Ces différentes récompenses peuvent être obtenues via l'« Event Pass » en jeu
, qui comporte une voie gratuite et une autre payante, mais aussi grâce à des giveaway des créateurs suivants
:
- Djtickle
- GCROCK
- NothingButSkillz
- PurePrime
- RogueGold
- Splintershields
- The Gaming Bridage
- Widdz
À cela s'ajoute également des prix à gagner via un concours de photo sur la page Instagram ainsi que Twitter du jeu et des giveaway sur Reddit. Les équipes en charge de The Division 2 ont, en outre, prévu des Twitch Drops pour cette collaboration avec PAYDAY
.
Des Twitch Drops pour le crossover entre The Division 2 et PAYDAY
Pour cette collaboration avec PAYDAY, les développeurs de The Division 2 ont, effectivement, lancé une campagne Twitch Drops
, qui est disponible jusqu'au 29 juillet 2025. D'ailleurs, voici ce que vous pouvez récupérer gratuitement en regardant des streamers sur The Division 2
:
- Regarder 15 minutes
- Récompense : 2 Names Item Caches
- Regarder 30 minutes
- Récompense : PayDay Bronze Skull Backpack Trophy
- Regarder 1 heure
- Récompense : Exotic Cache
- Regarder 2 heures
- Récompense : Payday Latex Gloves
- Regarder 3 heures
- Récompense : Payday Bonnie Mask Backpack Trophy
- Regarder 4 heures
- Récompense : Exotic Cache
- Regarder 5 heures
- Récompense : Payday Gold Skull Backpack Trophy
- Regarder 6 heures
- Récompense : Payday Bronze Skull Mask
Rappelons, en guise de conclusion, que la collaboration entre The Division 2 et PAYDAY prend fin le 29 juillet 2025
. Le titre de Massive Entertainment est disponible sur PS4, Xbox One et PC.
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