The Division 2 reporte encore sa prochaine mise à jour majeure

We have an important message from The Division 2 Development team to share today. pic.twitter.com/WsrR2U5gTX — The Division 2 (@TheDivisionGame) December 13, 2021

Disponible depuis bientôt trois ans,. En début d'année, Ubisoft avait expliqué que des mises à jour importantes seraient publiées en 2021 et 2022, et l'une d'entre elles avait été programmée pour février (après un premier petit report). Le studio vient cependant d'annoncer un nouveau retard, sans fenêtre de lancement.Cette mise à jour sera, d'après ce que nous avons pu comprendre des divers propos à son sujet, très importante et fondamentale pour la suite du jeu. Ce report intervient pour « redémarrer un calendrier de mise à jour plus régulier pour The Division 2 » en ajoutant du contenu, mais également pour améliorer ce qui est déjà en place. Concernant la mise à jour en elle-même, aucun détail n'a été donné,et elle ouvrira « la voie à l'avenir de The Division 2 », ce qui ne manque pas d'exciter celles et ceux ayant apprécié le titre.Nous en saurons plus, que ce soit à propos de son contenu ou de sa date de sortie, dans les semaines à venir, selon les développeurs. L'événement Apparel est également reporté à une date inconnue.reste disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Un free-to-play se trouvant dans le même univers a récemment été annoncé, nommé The Division Heartland . Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :