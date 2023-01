The Division 2 : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer The Division 2 ?

Missions principales → Environ 25 heures.

→ Environ 25 heures. Missions principales et de l'annexe → Près de 45 heures.

→ Près de 45 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 70 heures.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sorti au cours du mois de mai de l'année 2019,(de son nom complet) est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, notamment sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC (via la plateforme Steam). Depuis sa sortie, de nombreux joueurs et joueuses désirent se lancer sur le titre d'Ubisoft et se demandent alorsComme pour la plupart des jeux, la durée de vie devarie en fonction de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Évidemment, si vous recherchez le 100 % ou Platine du titre, vous passerez plus d'heures sur le jeu qu'un joueur s'intéressant, principalement, qu'aux missions principales. Par ailleurs, notons quepropose différents raids, mais aussi activités annexes. Sans oublier, plusieurs contenus additionnels qui allongent donc sa. Or, ici, nous ne nous intéressons qu'au jeu de base. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent, s'ils le désirent, passer de nombreuses heures en PvP, via la Dark Zone.Cependant, d'après notre expérience sur le soft et les retours des joueurs, voici une estimation du temps que vous passerez sur(jeu de base) avant de le terminer, et ce selon différents objectifs.Unerelativement correcte, vous en conviendrez certainement, et conséquente pour toutes celles et ceux désirant obtenir son 100 %/Platine. À titre informatif, il fallait un peu plus de 20 heures de jeu pour terminer la campagne principale de The Division premier du nom.Rappelons, pour conclure, queest disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam).