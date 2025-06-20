The Division 2 n'a pas dit son dernier mot, Ubisoft tease une mystérieuse mise à jour

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 juin 2025 à 14h21
Ubisoft a, récemment, précisé que The Division 2 accueillera, à l'avenir, une nouvelle mise à jour.
The Division 2 n'a pas dit son dernier mot, Ubisoft tease une mystérieuse mise à jour
Après la récente sortie du DLC premium Battle for Brooklyn, qui pouvait laisser présager la fin du support de contenu pour The Division 2, Ubisoft vient de surprendre les joueurs et les joueuses en dévoilant que l'aventure n'était pas encore terminée : The Division 2 se dotera d'une nouvelle mise à jour dans un futur plus ou moins proche.

Une surprise inattendue après Battle for Brooklyn pour The Division 2

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Ubisoft a tenu à remercier chaleureusement les joueurs et les joueuses qui ont lancé le DLC Battle for Brooklyn, tout en annonçant subtilement une nouvelle étape totalement inédite pour The Division 2 :
Agents, merci d'avoir rejoint Battle for Brooklyn.

Nous préparons actuellement la prochaine mise à jour, lançant quelque chose d'entièrement nouveau dans The Division 2.
La présence de l'émoticône représentant un flocon de neige et de l'image disposant d'un décor hivernal ne laisse aucun doute : la prochaine mise à jour pour The Division 2 se déroulera très certainement dans un environnement glacé.

Vers une mise à jour gratuite ?

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Si Ubisoft n'a pas partagé de plus amples détails à ce propos et n'a pas communiqué de date de sortie précise, la formulation du message laisse penser qu'il s'agira très probablement d'une mise à jour gratuite, accessible à tous les joueurs et les joueuses de The Division 2.

Jusqu'ici, beaucoup de personnes au sein de la communauté avaient cru que les développeurs allaient désormais concentrer leurs efforts sur le prochain opus de la franchise, à savoir The Division 3, qui a été annoncé il y a plus de deux ans. Cela ne semble pas être le cas, au vu des dernières informations dévoilées.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Division 2 est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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