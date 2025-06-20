The Division 2 n'a pas dit son dernier mot, Ubisoft tease une mystérieuse mise à jour

Ubisoft a, récemment, précisé que The Division 2 accueillera, à l'avenir, une nouvelle mise à jour.
Après la récente sortie du DLC premium Battle for Brooklyn, qui pouvait laisser présager la fin du support de contenu pour The Division 2
, Ubisoft vient de surprendre les joueurs et les joueuses en dévoilant que l'aventure n'était pas encore terminée : The Division 2 se dotera d'une nouvelle mise à jour dans un futur plus ou moins proche
.
Une surprise inattendue après Battle for Brooklyn pour The Division 2
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Ubisoft a tenu à remercier chaleureusement les joueurs et les joueuses qui ont lancé le DLC Battle for Brooklyn, tout en annonçant subtilement une nouvelle étape totalement inédite pour The Division 2
:
Agents, merci d'avoir rejoint Battle for Brooklyn.
Nous préparons actuellement la prochaine mise à jour, lançant quelque chose d'entièrement nouveau dans The Division 2.
La présence de l'émoticône représentant un flocon de neige et de l'image disposant d'un décor hivernal ne laisse aucun doute : la prochaine mise à jour pour The Division 2 se déroulera très certainement dans un environnement glacé
.
Vers une mise à jour gratuite ?
Si Ubisoft n'a pas partagé de plus amples détails à ce propos et n'a pas communiqué de date de sortie précise, la formulation du message laisse penser qu'il s'agira très probablement d'une mise à jour gratuite, accessible à tous les joueurs et les joueuses de The Division 2
.
Jusqu'ici, beaucoup de personnes au sein de la communauté avaient cru que les développeurs allaient désormais concentrer leurs efforts sur le prochain opus de la franchise, à savoir The Division 3, qui a été annoncé il y a plus de deux ans. Cela ne semble pas être le cas, au vu des dernières informations dévoilées.
Rappelons, en guise de conclusion, que The Division 2
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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