The Division 2 n'a pas dit son dernier mot, Ubisoft tease une mystérieuse mise à jour

Ubisoft a, récemment, précisé que The Division 2 accueillera, à l'avenir, une nouvelle mise à jour.

Une surprise inattendue après Battle for Brooklyn pour The Division 2

Agents, merci d'avoir rejoint Battle for Brooklyn.



Nous préparons actuellement la prochaine mise à jour, lançant quelque chose d'entièrement nouveau dans The Division 2.

Agents, thank you so much for joining the Battle for Brooklyn.



The team is working on the next update, as well as starting something entirely new in The Division 2...👀 ❄️ pic.twitter.com/ZJaWZPY8XF — Tom Clancy's The Division (@TheDivisionGame) June 19, 2025

Vers une mise à jour gratuite ?

Après la récente sortie du DLC premium Battle for Brooklyn, qui pouvait laisser présager la fin du support de contenu pour, Ubisoft vient de surprendre les joueurs et les joueuses en dévoilant que l'aventure n'était pas encore terminée :En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Ubisoft a tenu à remercier chaleureusement les joueurs et les joueuses qui ont lancé le DLC Battle for Brooklyn, tout en annonçant subtilement une nouvelle étape totalement inédite pourLa présence de l'émoticône représentant un flocon de neige et de l'image disposant d'un décor hivernal ne laisse aucun doute :Si Ubisoft n'a pas partagé de plus amples détails à ce propos et n'a pas communiqué de date de sortie précise, la formulation du message laisse penser qu'il s'agira très probablement d'une mise à jour gratuite, accessible à tous les joueurs et les joueuses deJusqu'ici, beaucoup de personnes au sein de la communauté avaient cru que les développeurs allaient désormais concentrer leurs efforts sur le prochain opus de la franchise, à savoir The Division 3, qui a été annoncé il y a plus de deux ans. Cela ne semble pas être le cas, au vu des dernières informations dévoilées.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.