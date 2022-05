The Division 2 : Date et détails sur la Saison 9 « Alliance Secrète »

The Division 2 Saison 9 « Alliance Secrète », date et contenu

Date de lancement de la saison 9 de The Division 2

Saison 9 de The Division 2, nouveautés

The Division 2, week-end gratuit et Twitch Drops

PC Édition Standard → 7,49 € au lieu de 29,99 €, soit 75 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 9,39 € au lieu de 69,99 €, soit 87 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Sorti en 2019, The Division 2 n'a pas fini de faire parler de lui. En effet, récemment, Ubisoft a annoncé que le jeu était sur le point d'accueillir. Il s'agit de, appelée « Alliance Secrète ». Celle-ci apporteraet sera lancée dès la mi-mai.C'est sur le compte officiel Twitter du jeu que nous apprenons la bonne nouvelle :. Elle sera ainsi disponible sur toutes les plateformes de jeu, soient sur consoles PlayStation, Microsoft et PC.Cette toute nouvelle saison apportera bien entendu son lot de nouveautés. À commencer par. Il s'agit du Capitaine Lewis, un ancien officier de la Division. Ce dernier sera gardé par, qu'il conviendra de battre avant d'accéder au Capitaine Lewis.Par ailleurs, la Saison 9 introduira. Nommé « Countdown », celui-ci permettra aux joueurs et aux joueuses de former des escouades de 8 personnes. L'objectif : stabiliser une centrale électrique avant l'équipe adverse et avant que l'infrastructure ne soit verrouillée. Évidemment, beaucoup d'obstacles joncheront le chemin des escouades et chaque équipe devra mener de nombreux affrontements.De plus,, répondant au nom de « Expertise », sera intégré au jeu. Ce qui permettra à chacun et chacune d'augmenter le niveau de leurs items préférés.Pour l'occasion, Ubisoft a prévu de rendresur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC. Ainsi, celles et ceux n'ayant jamais testé The Division 2 pourront le faire et avoir un bel aperçu du titre d'Ubisoft.Finalement le studio de développement a prévu. Durant les quatre premières heures d'un stream The Division 2, n'importe lequel, les joueurs et les joueuses pourront alors récupérer des récompenses diverses et éléments cosmétiques.Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits :