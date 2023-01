The Day Before : Un report été prévu, les développeurs rassurent la communauté

C'est une date sûre, le 10 novembre, compte tenu du litige sur la marque.

a annoncé une mauvaise nouvelle, en cette fin de janvier, un report de huit mois. Ce retard a été justifié par un problème de marque déposée, puisque les développeurs n'ont pu le droit d'utiliser la marque, au moins aux États-Unis, et la personne possédant le domaine a, tout simplement, demandé de supprimer la page Steam du jeu, ce qui a été fait. Ainsi, Fntastic a fait le choix deMais, en toute franchise, et pour tenter de rassurer celles et ceux qui crient à l'arnaque, les développeurs et co-fondateurs du studio, Eduard et Aisen Gotovtsev, se sont entretenus avec IGN . Ces derniers expliquent qu', et lorsqu'ils ont appris ce qu'il s'est passé (les problèmes liés à la marque), pour être sûrs que tout soit réglé, le choix a été fait, en accord avec l'éditeur Mytona, de le reporter au 10 novembre.Le studio reste confiant quant à la résolution de ce problème assez rapidement, pour ensuite nous montrer du gameplay, chose qui devrait plaire à la communauté. D'ailleurs, Eduard et Aisen Gotovtsev rassurent sur le sérieux, et l'existence, du projet. « Nous n'avons pas pris un centime aux gens : pas de crowdfunding, pas de précommandes, pas de dons. La tempête finira par se calmer, et le temps remettra tout à sa place. Lorsque le jeu sortira, les gens verront enfin la vérité. »Espérons en savoir plus très vite, mais ces propos devraient rassurer les personnes qui pouvaient craindre une annulation de The Day Before . Sa date de sortie est, pour rappel, programmée pour le 10 novembre.