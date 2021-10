The Day Before partage sa date de sortie

Date de sortie de The Day Before

À la fin du mois d'août, les développeurs donnaient rendez-vous aux futurs joueurs deen septembre pour en savoir plus à propos du MMO de survie, notamment du gameplay et sa date de sortie. L'événement a finalement eu lieu avec un peu de retard, puisqu'il s'est tenu ce 15 octobre, dans la soirée.Après une très longue séquence de gameplay, sur fond d'une musique décalée par rapport à la situation, où nous avons pu voir quelques environnements présents dans le jeu, notamment un immense centre commercial abandonné, nous avons pu découvrir, après un suspense interminable,. Initialement prévu pour cette fin d'année, nous le découvrirons finalement leL'autre très bonne nouvelle, pour de nombreux joueurs, est quepour être plus précis.Pour rappel, ici nous nous retrouvons plongés dans une Amérique ravagée par une pandémie, qui a forcé les humains à survivre comme ils le pouvaient. En plus de tout cela, des morts-vivants envahissent les rues, rendant la survie d'autant plus difficile. La partie commence comme de nombreux jeux du genre : vous vous réveillez sans aucune ressource et devrez essayer de comprendre comment le monde a pu en arriver là. Naturellement,étant qualifié de MMO, en plus de la menace des zombies, vous aurez souvent affaire aux autres joueurs, qui n'auront qu'une envie : vous dépouiller. Pour survivre plus facilement, vous pourrez vous allier avec d'autres joueurs, notamment pour former des colonies et être plus puissants.Rendez-vous donc dès le 21 juin 2022, sur PC, PS5 et Xbox Series pour découvrirde nous-mêmes. En attendant, nous rappelons que les configurations PC ont déjà été dévoilées, et sont loin d'être gourmandes.