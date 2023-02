The Day Before : Des scènes du gameplay copiées d'un trailer du mode Zombies de Call of Duty ?

They can't even come up with their own trailer ideas. Straight ripping CoD Zombies shot for shot.



If you're following The Day Before for anything other than to watch the trainwreck you're setting yourself up for disappointment.



We're looking at War Z all over again, for sure. pic.twitter.com/m2BVF2R8rL — Force (@ForceStrategy) February 4, 2023

The Day Before is just really sketchy idk... Like someone else replied saying "it's just a reference" but like... there's referencing and then there's the fact that every piece of marketing for this game is just a direct copy of another game (these comparisons were on reddit) pic.twitter.com/OgdI4AZWhk — Chroma (@Chromastone10) February 4, 2023

ne cesse de faire parler, et pas forcément pour les bonnes raisons. Depuis quelques jours, l'actualité du titre s'est accélérée, n'apportant pas toujours de bonnes nouvelles.Nous avons, dans un premier temps, appris un report alors que nous aurions dû voir du gameplay, à cause d'un problème de nom de domaine, avant que les développeurs expliquent que le jeu de survie aurait, quoi qu'il arrive, été repoussé. Dans un deuxième temps, du gameplay a enfin été partagé , qui en a rassuré quelques-uns, pendant que d'autres ont estimé qu'il s'agissait d'une vidéo vide.Quelques jours plus tard,, sorti en 2020. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, quatre plans sont, effectivement, presque identiques, mais cela ne signifie pas forcément que les développeurs, le studio Fntastic, a plagié la licence d'Activision.Comme l'ont révélé de nombreuses personnes dans les commentaires et sur les réseaux sociaux,. Nous savons que The Day Before s'inspire de nombreuses licences, dont The Last of Us et The Division, inspiration que nous retrouvons, par exemple, dans le logo ou un concept art, partagé plus tôt. Les développeurs souhaitent, peut-être, juste faire un clin d'œil à des licences qui les ont marqués.Quoi qu'il en soit, il va falloir patienter pour en savoir plus au sujet deet savoir s'il faut ou non s'inquiéter de ce projet, bien qu'il soit difficile d'avoir une totale confiance, au vu de ces péripéties ces derniers mois. Sa sortie est prévue pour le 10 novembre 2023, sur PC.