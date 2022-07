The Dark Pictures: The Devil in Me : Un nouveau trailer centré sur l'histoire dévoilé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



, développé par Supermassive Games () et édité par Bandai Namco, est le quatrième opus de The Dark Pictures Anthology. Bien que le soft ne dispose pas encore de date de sortie précise, The Devil in Me est attendu pour, sur la plupart des plateformes de jeu.D'ailleurs, le titre refait parler de lui alors qu'un tout nouveau trailer, centré sur l'histoire, vient tout juste d'être partagé. Grâce à cette nouvelle communication visuelle, nous en apprenons davantage quantde The Devil in Me : l'équipe de télévision de Lonnit Entertainment reçoit un appel d'un mystérieux Granthem Du'Met. Ce dernier leur propose de visiter une reconstitution du « sanglant château de H.H.Holmes ». Espérant sauver son émission, le fondateur de la chaîne, Charlie Lonnit, décide de s'y rendre avec plusieurs journalistes. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu et l'hôtel, dit aussi « Château des meurtres », se transformera bien vite en un piège mortel.Comme pour les précédents opus, The Devil in Me proposera plusieurs modes de jeu, dont du multijoueur en ligne et hors ligne (jusqu'à 5), ainsi qu'un DLC Curator's Cut, comprenant des scènes inédites et de nouveaux choix.À l'heure actuelle, nous ne disposons pas de date de sortie précise pour The Devil in Me. Le soft doit arriver cet automne surÉvidemment, dès que de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.