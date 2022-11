The Callisto Protocol : Un patch day one de 26 Go serait prévu pour la version PS4

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir découvrir le titre de Striking Distance Studios et de KRAFTON,. Récemment, la bande-annonce de lancement du titre a, d'ailleurs, été partagée. Or, The Callisto Protocol refait parler de lui en ce jour.En effet, les journalistes du site Novice Gamer Guides (information relayée ensuite par GamingBolt ) ont indiqué, il y a peu de temps, qu'une mise à jour a été déployée sur le soft et. D'après les informations partagées,et apporterait surtout des corrections de problèmes et diverses améliorations. Néanmoins, à l'heure actuelle, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre n'ont pas communiqué à ce sujet ni partagé le patch notes. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que le tout aura été confirmé et dès que de plus amples détails auront été dévoilés.Rappelons également que, pour le moment, les configurations PC de The Callisto Protocol n'ont pas encore été révélées. Selon les informations disponibles sur la page dédiée au jeu sur le Microsoft Store, le poids du titre de Striking Distance Studios est d'environ 46,28 Go. Nous ne connaissons pas encore le poids de The Callisto Protocol sur les autres plateformes.Pour rappel, The Callisto Protocol se rendra disponible le 2 décembre 2022 sur PS5, PS5, Xbox Series, Xbox One et PC. Plusieurs éditions sont, d'ailleurs, prévues.