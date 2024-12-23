Dead Space 4 ne sera pas développé par Electronic Arts

Glen Schofield (The Callisto Protocol) avait l'intention de développer Dead Space 4 aux côtés de l'éditeur sans qui la licence n'aurait pas vu le jour. Mais cela ne se fera pas de cette manière.
Depuis son lancement en 2008, Dead Space
est une franchise qui a gagné en popularité auprès du public. Si les 3 premiers opus ont été des succès critiques et publics, Dead Space 3 a connu de gros problèmes de développement et des chiffres de vente inférieurs à ceux de ses aînés. Malgré une longue pause, Electronic Arts a souhaité remettre son titre horrifique sur le devant de la scène avec le remake du premier Dead Space, sorti en 2023. Néanmoins, le succès en demi-teinte de ce remake n'a pas encouragé EA à poursuivre le développement de la saga.
Mais le plus étonnant est que le projet Dead Space 4 a bien été proposé à Electronic Arts en 2024
. Cependant, l'éditeur a déclaré ne pas être intéressé par le projet. C'est en tout cas ce qu'a rapporté son créateur, Glen Schofield, lors d'un entretien vidéo avec le créateur de contenus Dan Allen Gaming
.
Dead Space 4 : un projet qui n'emballe pas malgré la dévotion de son créateur
Également connu pour avoir créé The Callisto Protocol
, Glen Schofiled a expliqué avoir présenté à EA l'ébauche d'un quatrième opus pour Dead Space, incluant un pitch rapide du scénario. Mais, suite à cet entretien, Electronic Arts a refusé le projet, sans donner de détails précis sur les raisons de ce choix
. Si cela a de quoi désoler la communauté, la nouvelle attriste davantage son créateur, très attaché à cette franchise.
L'engagement de Glen Schofield envers sa création semble pourtant sans limites. En effet, il avait partagé sur X/Twitter un message le jour du 16e anniversaire de la sortie de Dead Space premier du nom. Il avait alors rappelé qu'Electronic Arts avait permis de donner vie à ce projet et qu'il trouverait cela « cool de pouvoir en faire un nouveau ».
Même si The Callisto Protocol a longtemps été considéré comme une suite spirituelle de Dead Space 3, il ne possède pas l'aura de son aîné. De fait, l'idée de voir un quatrième opus arriver sur nos consoles semble désormais complètement irréalisable.
Néanmoins, une mobilisation importante de la communauté pourrait inciter Electronic Arts à revenir sur sa décision ou à inciter un autre éditeur-développeur à soutenir le projet.
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