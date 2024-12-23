Dead Space 4 ne sera pas développé par Electronic Arts



le 23 décembre 2024 à 16h25 Publié par Justine Manchuelle le 23 décembre 2024 à 16h25

Glen Schofield (The Callisto Protocol) avait l'intention de développer Dead Space 4 aux côtés de l'éditeur sans qui la licence n'aurait pas vu le jour. Mais cela ne se fera pas de cette manière.