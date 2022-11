The Callisto Protocol : La bande-annonce de lancement partagée

Le trailer de lancement de The Callisto Protocol

Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques semaines à patienter avant de pouvoir découvrir le nouveau jeu de KRAFTON et Striking Distance Studios,. Devant débarquer au tout début du mois de décembre 2022, le titre revient, en ce jour, sur le devant de la scène vidéoludique puisqu'unea récemment été partagée.Sur la musique « Lost Again » de Kings Elliot,grâce à cette nouvelle communication : durant l'aventure, les joueurs et les joueuses devront survivre dans la prison de Black Iron, située sur Callisto, la lune morte de Jupiter. Ce sera ainsi l'occasion pour eux de découvrir « les sombres secrets de la United Jupiter Company après qu'une mystérieuse épidémie ait plongé Callisto dans le chaos ». Selon les dernières informations partagées, notamment par le PDG du studio de développement en charge du titre , la durée de vie de The Callisto Protocol est de 12-14 heures de jeu.Remarquons que sur The Callisto Protocol, nous retrouverons, notamment Josh Duhamel (Trasnformers), prêtant ses traits à Jacob Lee, ou encore Karen Fukuhara (The Boys) incarnant Dani Nakamura. Sans oublier, Sam Witwer (Once Upon a Time, Supergirl) dans le rôle de Leon Ferris. Par ailleurs, si vous désirez en savoir plus au sujet du soft, sachez que le« The Callisto Protocol : Helix Station », est désormais disponible sur le site officiel Pour finir, rappelons que The Callisto Protocol arrive le 2 décembre sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Plusieurs éditions sont prévues.