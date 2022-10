The Callisto Protocol : Différentes éditions, prix et bonus de précommande

Les différentes éditions, prix et bonus de précommande de The Callisto Protocol

Les bonus de précommande de The Callisto Protocol

Skins de personnage et d'arme Prisonnier Rétro

Les différentes éditions prévues pour The Callisto Protocol

Édition Deluxe numérique de The Callisto Protocol

Le jeu de base complet, The Callisto Protocol

Le Season Pass

Le Pack de Contrebande (exclusivité PlayStation)

Édition Collector de The Callisto Protocol

Le jeu de base complet, The Callisto Protocol

Le Season Pass

Une figurine de Jacob

Le steelbook du jeu

La BD The Callisto Protocol édition #0

Des pins collector Outer Way & UJC

Accès anticipé de 48 heures pour le DLC du jeu (exclusivité PlayStation)

Développé par Striking Distance Studios et édité par KRAFTON, Inc.,est un survival horror, en vue à la troisième personne, qui doit débarquer au début du mois de décembre 2022. Des informations quant, ont été révélées. Découvrezdes détails connus à ce sujet, dans ce qui suit.Les joueurs et les joueuses ayant précommandéavant sa sortie officielle recevront automatiquement le bonus suivant :Tout d'abord, rappelons quedoit arriver le 2 décembre 2022 sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC. D'ailleurs,sont prévues pour le jeu.À commencer par la, comprenant le jeu de base (et le Pack de Contrebande pour PS4 et PS5), qui est à la fois en version physique et en numérique. Celle-ci est vendue à 59,99 € sur Steam et le Microsoft Store. Sur le PlayStation Store, elle est à 69,99 € pour PS5 et 59,99 € pour PS4. Or, ce n'est pas tout : deux autres éditions ont été annoncées pour le titre de Striking Distance Studios et KRAFTON, Inc.L'deest vendue à 79,99 € (PS4) et 89,99 € (PS5) sur le PlayStation Store. D'un autre côté, sur Steam et le Microsoft Store (version Xbox One), le prix de cette édition est affiché à 79,99 €. L'édition Deluxe numérique decontient les éléments suivants :Finalement, uneest également prévue pour. Or, pour le moment, le site officiel indique qu'il n'y a « aucun distributeur disponible » pour la France. Néanmoins, cela pourrait changer avant la sortie officielle du titre. Nous vous tiendrons, bien évidemment, au courant. En ce qui concerne son contenu, le voici :