Glen Schofield (Dead Space) adorerait adapter ce classique du cinéma en jeu vidéo

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 septembre 2025 à 15h55
Avec Dead Space, Glen Schofield a créé l'une des licences d'horreur galactiques les plus marquantes du jeu vidéo. Mais il aimerait aller encore plus loin en imaginant un jeu dans l'univers d'une célèbre saga d'horreur cinématographique.
Glen Schofield (Dead Space) adorerait adapter ce classique du cinéma en jeu vidéo
Comptant 3 opus principaux, plusieurs spin-offs et même des films, la saga Dead Space s'est imposée comme l'une des plus emblématiques franchises de jeu vidéo des années 2010. La sortie du premier jeu en 2008 avait profondément marqué les joueurs avec son gameplay novateur, ses combats violents et son scénario faisant la part belle à l'horreur. 

Pour les habitués du genre, il est difficile de ne pas y retrouver l'influence des films Alien, aujourd'hui considérés comme des monuments du cinéma. Dans une récente interview, Glen Schofield (créateur de Dead Space mais aussi de The Callisto Protocol) a confié adorer l'univers de Ridley Scott. D'ailleurs, si l'occasion se présentait, il aimerait travailler sur la licence, mais à certaines conditions. 

Un jeu Alien façon Dead Space ? Oui, mais…

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Pendant cet échange, Glen Schofield confiait qu'il adorait créer des xénomorphes de toutes sortes en utilisant des outils comme Midjourney. Cette passion pour les créatures extraterrestres l'accompagne sur son temps libre, mais il a avoué qu'il adorerait imaginer un jeu se déroulant dans cet univers.
Admettons qu'une personne vienne me voir et me dise « Vous pouvez utiliser la licence Alien ». Immédiatement, je pourrais lui montrer, je ne sais pas, peut-être une centaine d'extraterrestres différents que j'ai créés dans Midjourney au cours des deux dernières années, juste parce que j'aime ça. Donc oui, j'adorerais faire un jeu Alien.
Néanmoins, le créateur a conscience qu'un tel projet implique des restrictions et des conditions particulièrement strictes à respecter. À l'heure actuelle, la 20th Century Studios (propriété de Disney) détient les droits d'exploitation de la franchise Alien. Créer un jeu vidéo dans cet univers pourrait donc être très contraignant. Or, il aimerait pouvoir être libre de créer et d'exploiter cet univers comme il le souhaite. 

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… un projet qui ne verra peut-être jamais le jour

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Glen Schofield précise que, pour concrétiser un tel projet s'il voit le jour, « Je dois m'approprier la création. Ce n'est même pas négociable. Parce que je ne ferai pas de grand jeu s'il ne m'appartient pas et que je n'y suis pas totalement impliqué ; alors je m'en donnerai à 130 %. »

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Luna (invité) Le 11/09/2025 à 23:41

Un Alien avec l'expertise de Dead Space tout en gardan ce qui a fonctionné avec Alien isolation ça serait vraiment incroyable