Glen Schofield (Dead Space) adorerait adapter ce classique du cinéma en jeu vidéo

Avec Dead Space, Glen Schofield a créé l'une des licences d'horreur galactiques les plus marquantes du jeu vidéo. Mais il aimerait aller encore plus loin en imaginant un jeu dans l'univers d'une célèbre saga d'horreur cinématographique.

Un jeu Alien façon Dead Space ? Oui, mais…

Admettons qu'une personne vienne me voir et me dise « Vous pouvez utiliser la licence Alien ». Immédiatement, je pourrais lui montrer, je ne sais pas, peut-être une centaine d'extraterrestres différents que j'ai créés dans Midjourney au cours des deux dernières années, juste parce que j'aime ça. Donc oui, j'adorerais faire un jeu Alien.

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… un projet qui ne verra peut-être jamais le jour

« Je dois m'approprier la création.

Ce n'est même pas négociable. Parce que je ne ferai pas de grand jeu s'il ne m'appartient pas et que je n'y suis pas totalement impliqué ; alors je m'en donnerai à 130 %.