Glen Schofield envisage de prendre sa retraite : The Callisto Protocol serait-il son dernier jeu ?

Après une carrière exceptionnelle longue de 34 ans, Glen Schofield, créateur emblématique de Dead Space et récemment à l'origine de The Callisto Protocol, envisage sérieusement de se retirer du développement de jeux vidéo. Cette annonce intervient alors qu'il partage une réflexion personnelle sur les difficultés actuelles de l'industrie.
Un projet prometteur qui n'a pas abouti
Dans un récent message publié sur LinkedIn, Glen Schofield révèle avoir travaillé en coulisses durant huit mois avec sa fille Nicole sur un concept novateur de jeu d'horreur. Cette idée, qualifiée par Schofield de « nouveau sous-genre de l'horreur », avait reçu initialement un très bon accueil auprès des investisseurs potentiels :
Ma fille est venue me voir avec cette idée et je l'ai immédiatement adorée. Quelque chose d'inédit, différent de tout ce que j'avais vu auparavant.
Le prototype initial bénéficiait d'un budget ambitieux de 17 millions de dollars, mais les investisseurs ont rapidement exigé une forte réduction, jusqu'à atteindre à peine 2 à 5 millions, un montant jugé insuffisant par Glen Schofield pour concrétiser sa vision. Face à cette situation, le papa de Dead Space a préféré abandonner définitivement le projet : « Certaines idées méritent de rester intactes plutôt que d'être réalisées à bas coût », a-t-il déclaré.
Cette décision difficile a malheureusement entraîné la dissolution d'une équipe d'une dizaine de développeurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, tous désormais à la recherche de nouvelles opportunités.
Après le succès mitigé de The Callisto Protocol, sorti fin 2022 et n'ayant pas atteint les résultats commerciaux espérés, Glen Schofield avait déjà quitté Striking Distance Studios en 2023. Aujourd'hui, il se montre réaliste quant à son avenir dans le développement AAA, estimant que « ce type de projet semble désormais très éloigné » pour lui :
Peut-être ai-je dirigé mon dernier jeu. Qui sait ? Si c'est le cas, merci d'avoir joué à mes jeux.
Pour autant, il n'écarte pas complètement la possibilité d'un retour éventuel. Glen Schofield souligne qu'il reste actif dans l'écriture et les arts visuels, domaines qu'il souhaite désormais privilégier.
Un soutien massif de l'industrie
Suite à son annonce, il a reçu une avalanche de messages de soutien et même des propositions concrètes de collaboration. Parmi eux, Chelsea Rapp, co-PDG du studio CerebralFix, lui a proposé une discussion autour d'un projet incluant d'anciens membres de l'équipe Dead Space.
Larry Charles Jr, directeur du design chez Cold Iron Studios, lui a également adressé un message encourageant : « Décider d'arrêter sera un choix personnel, pas une contrainte imposée par la situation. Je sais que tu en as encore sous le pied, et Nicole ne fait que débuter », a-t-il déclaré. Ces soutiens massifs pourraient peut-être convaincre Schofield de prolonger son aventure vidéoludique.
Un héritage majeur dans le jeu vidéo
Si Glen Schofield choisit effectivement de quitter le monde du jeu vidéo, il laissera derrière lui un héritage significatif. Depuis ses débuts sur des titres comme Barbie: Game Girl en 1991 jusqu'à la création de la série culte Dead Space, il aura marqué profondément l'industrie et les joueurs du monde entier. Aujourd'hui, son avenir reste incertain, mais une chose est sûre : l'impact de Glen Schofield sur le paysage vidéoludique continuera à se faire sentir longtemps après son départ.
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