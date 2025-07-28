Glen Schofield envisage de prendre sa retraite : The Callisto Protocol serait-il son dernier jeu ?



le 28 juillet 2025 à 17h45 Publié par Corentin Rimbert le 28 juillet 2025 à 17h45

Après une carrière exceptionnelle longue de 34 ans, Glen Schofield, créateur emblématique de Dead Space et récemment à l'origine de The Callisto Protocol, envisage sérieusement de se retirer du développement de jeux vidéo. Cette annonce intervient alors qu'il partage une réflexion personnelle sur les difficultés actuelles de l'industrie.