The Callisto Protocol sera plus gore que Dead Space

Si vous aviez eu quelques difficultés à venir à bout de Dead Space, à cause du sang et du côté gore du jeu,. Déjà, dans certaines scènes des bandes-annonces présentant la dernière production de Glen Schofield, nous pouvions constater que, et ce dernier, réalisateur du jeu, et fondateur de Striking Distance, l'a confirmé.Dans un entretien accordé à Eurogamer , ce dernier affirme que le système permettant de proposer une expérience dite « gore » est « bien plus avancé par rapport à Dead Space, permettant des moments assez horribles ».Sans entrer dans les détails, pour garder une part de surprise,permettant de rendre presque n'importe quelle action sanglante. Le but est d'apporter de la variété dans les découpages de membres. Ce dernier affirme d'ailleurs que nous pouvons « enlever des morceaux du personnage un peu partout ».Nous pourrons constater cela par nous-mêmes dès le 2 décembre 2022, date de sortie de The Callisto Protocol , sur PC, PS5 et Xbox Series, si toutefois la vue du sang ne vous fait pas tourner de l'œil. Rappelons également que les développeurs ont expliqué que l'expérience proposée sera davantage axée sur la survie (et l'horreur) tout en ayant des combats parfois difficiles.