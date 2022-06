Quand sort The Callisto Protocol ?

Annoncé en fin d'année 2020,l nous aura fait patienter avant de se révéler plus amplement, puisque nous avons dû attendre environ 18 mois avant de pouvoir profiter de nouvelles images, mais aussi de gameplay, sans oublier la fameuse, information que recherchent de nombreux joueurs.Comme attendu,, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. L'attente n'est donc plus très longue, en espérant que le titre, développé par Striking Distance Studios ne soit pas reporté.Concernant le jeu en lui-même, nous avons pu avoir une multitude d'informations, précisant entre autres le contexte. Nous nous retrouverons plongés sur la planète Callisto, la lune morte de Jupiter, en 2320, dans la peau de Jacob Lee, un détenu de la prison Black Iron qui doit lutter pour sa vie lorsqu'une mystérieuse épidémie sème le chaos sur la lune. Gardiens de prison et détenus se transforment alors en créatures terrifiantes, appelées, en anglais, les Biophage. Il faudra alors les combattre dans le but de découvrir la vérité, mais également ne pas mourir. Le tout sera disponible en vue à la troisième personne.D'ailleurs, l'ambiance s'annonce oppressante, intense et sanglante, comme le prouvent les quelques minutes de gameplay que vous pouvez voir ci-dessous. Nous retrouvons bien là la patte de Glen Schofield, à qui nous devons la licence Dead Space. Le studio explique avoir voulu placer la barre « très haute dans le domaine du jeu vidéo d'horreur ».Pour conclure, rappelons quedevait proposer un lien avec l'univers de PUBG, mais il n'en sera finalement rien, étant donné qu'il s'agit d'une histoire distincte. Il n'y a plus aucun lien entre les deux mondes, sans que l'on sache réellement pourquoi.Rendez-vous dès le 2 décembre, pour découvrir, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.