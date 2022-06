The Callisto Protocol sera axé sur l'horreur et la survie, avec des combats difficiles

Le ton général de nos combats est une sorte de lutte. Vous faites tout ce que vous pouvez pour vous en sortir. Et comme près de la moitié des combats se font au corps-à-corps, cela signifie que vous devez faire preuve d'intelligence dans l'utilisation de vos balles.

Plusieurs jeux d'horreur vont prochainement débarquer sur nos PC et consoles et l'un d'entre eux, probablement le plus attendu, est. La raison est simple :, et les premières images le prouvent bel et bien. Néanmoins, malgré une séquence de gameplay partagée, le titre reste assez énigmatique sur certaines choses.Pour attiser un peu plus notre curiosité, Ben Walker, directeur de la conception de The Callisto Protocol, s'est livré à quelques confessions dans un entretien avec Game Informer, abordant notamment l'aspect horrifique. Ce point sera très mis en avant, avec la survie. Le joueur sera sans cesse sur le qui-vive, parce qu'il saura « que quelque chose est là, en aura peur, mais ne saura pas quand ça arrivera ».Côté combat, là encore la tâche ne sera pas rendue simple au joueur. Les affrontements auront aussi bien lieu à distance qu'au corps-à-corps,. Pour les combats de mêlée, des combos pourront être obtenus, permettant de repousser temporairement votre vis-à-vis et d'adopter une autre stratégie.Tout cela, et bien plus, pourra être découvert par les amateurs du genre dès le 2 décembre, date de sortie de The Callisto Protocol , sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.