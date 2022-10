The Callisto Protocol : Une petite quinzaine d'heures suffira à terminer l'histoire

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La fin de cette année 2022 proposera de jolies sorties vidéoludiques, même si elle est amputée de Skull & Bones , repoussé à 2023. The Callisto Protocol, quant à lui, arrivera au début du mois de décembre et a su attirer l'attention sur lui, notamment par ce qu'il est développé par Glen Schofield et que les séquences présentées jusqu'à maintenant ont plus aux amateurs d'horreurs et de gore.Concernant la durée de vie, s'il va falloir attendre sa sortie pour avoir des données exactes, le PDG de Striking Distance Studios a communiqué quelques indications dans une interview avec le magazine EDGE Mais le titre possède de nombreux chemins secondaires qui rallongeront la durée de vie.Qui plus est,Glen Schofield estime que le jeu pourrait alimenter les conversations entre les joueurs, pour qu'ils comparent leurs expériences, ce qu'ils ont découvert et quel chemin ils ont emprunté pour arriver à la fin de l'histoire.Rendez-vous le 2 décembre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series pour découvrir, lequel profitera également d' un contenu post-lancement , pour agrémenter l'histoire et ce monde, qui pourrait également devenir une nouvelle franchise.