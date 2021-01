The Callisto Protocol explique un peu plus son lien avec PUBG

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En effet, en fin d'année 2020 nous découvrions l'existence de The Callisto Protocol un jeu d'horreur 100 % narratif développé par certaines personnes ayant travaillé sur Dead Space, l'un des jeux du genre les plus appréciés. Si les détails à son sujet restent assez pauvres,, le battle royale sorti en 2017.Les festivités auront lieu environ 300 ans après ceux de PUBG, mais, à l'époque, aucun détail supplémentaire n'avait alors été donné. Dans un récent entretien avec nos confrères de Gamesradar , Glen Schofield s'est exprimé sur les liens qui existeront entre les deux licences. Selon lui,Il affirme également que PUBG Corp et les développeurs de The Callisto Protocol sont en ce moment même en train de collaborer sur les éléments qui lieront les deux titres. Nous apprenons d'ailleurs que PUBG possède un calendrier quant à certaines révélations sur les projets de la licence, et « The Callisto Protocol s'inscrit maintenant dans ce calendrier ». Glen Schofield conclut en disant que les références ne seront pas « très profondes, mais il y aura des petits liens ici et là ».La sortie de The Callisto Protocol est pour le moment prévue en 2022 sur PC et consoles. Si vous aviez manqué son annonce, vous pouvez visionner le trailer ci-dessous.