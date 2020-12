The Callisto Protocol, jeu d'horreur par les créateurs de Dead Space, se déroule dans l'univers de PUBG

Je leur ai présenté le jeu, et nous l'avons intégré dans l'histoire de PUBG.

Nous avons pu découvrir, lors des Game Awards,, développé par Striking Distance Studios, un studio composé de 150 personnes, dont la majeure partie sont des vétérans de l'industrie vidéoludique. Nous retrouvons, en tête d'affiche, Glen Schofield, directeur du studio, qui n'est autre que l'un des créateurs de Dead Space.Bien évidemment, la bande-annonce n'a pas laissé les amateurs du genre horrifique indifférents, d'autant plus que le studio a pour objectif d'en faire le plus effrayant sur les consoles de nouvelle génération. Toutefois, l'information n'avait pas été révélée lors de Game Awards,. C'est en tout cas ce qu'a avancé Glen Schofield dans un entretien avec IGN , qui affirme que l'histoire se déroule environ 300 ans après les événements de PUBG.Même si nous avons d'un côté un battle royale et d'un autre un jeu d'horreur qui vous place dans une prison qu'il faudra fuir,. Cependant, maintenant que nous savons que les deux jeux ont plus ou moins le même lien, la fin de la bande-annonce, où nous voyons un homme quitter un bureau sur lequel plusieurs rendus de caméras de surveillance sont affichés,. Des scènes similaires ont en effet pu être visibles ces derniers mois lors des trailers présentant le lore.Nous en saurons plus lorsquesera disponible, en 2022, sur PC et consoles.