The Callisto Protocol : Des détails sur la zone « Below » et les ennemis

The Callisto Protocol se dévoile un peu plus

Nous avons commencé avec l'idée d'humains infectés pour que la peur suscitée provienne du fait que ce qui leur est arrivé peut également vous arriver [...] Mais ce n'est pas seulement une question de formes humanoïdes, les biophages ont des postures basées sur des émotions typiquement humaines ressemblant à la douleur, la peur et la fureur [...]

Alors qu'il ne reste, à l'heure actuelle, que quelques jours à patienter avant de découvrir, la communication autour du prochain jeu de Striking Distance Studios et de KRAFTON s'intensifie. Récemment, nous avons eu le droit à des détails concernant le Season Pass du jeu . Cette fois-ci, les développeurs ont révélé des informations au sujet d'une des zones du soft et sur les créatures que les joueurs devront affronter.Dans un article , récemment publié sur le PlayStation Blog, l'équipe de développement de The Callisto Protocol a effectivement fourni. Rappelons que le soft nous invite à découvrir la prison Black Iron, située sur la lune morte de Jupiter, Callisto. Sous cette prison,, une zone constituée « de longs tunnels abandonnés ». Le concept de base, pour les développeurs, était de faire de cet endroit un lieu « sombre, humide et sinistre ».À ce sujet, Aasim Zubair, « Director of environment art » a dit : « [...] Below permet au joueur de se sentir ancré dans quelque chose de familier et qui lui parle tout en lui permettant d'en savoir plus sur le passé, notamment quant à la première tentative de l'Humanité de coloniser la lune morte [...] ». Une vidéo sur ledit site donne un aperçu de « Below » et autant dire que l'endroit est assez effrayant.De plus, les développeurs sont revenus surprésents sur The Callisto Protocole. Selon leurs propos, le but était de façonner des créatures effrayantes avec une certaine apparence humanoïde afin de renforcer le sentiment de peur chez les joueurs. Le « Character Director » du jeu, Gaucho Longli explique :Pour rappel, The Callisto Protocol arrive le 2 décembre 2022 sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC, et ce selon plusieurs éditions