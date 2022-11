The Callisto Protocol : Des détails sur son Season Pass

Le contenu du Season Pass de The Callisto Protocol révélé

Devant arriver au tout début du mois de décembre 2022,, développé par Striking Distance Studios et édité par KRAFTON, ne cesse de faire parler de lui ces derniers temps. En ce jour, nous avons le droit à deEn effet, grâce aux informations disponibles sur la page Steam du soft, nous savons désormais ce que contient le. Ainsi, en l'achetant, les joueurs et les joueuses auront accès à du contenu additionnel. À commencer par des, via le pack « Outer Way Skin Collection ».De plus, le Season Pass du jeu contient. Celui-ci permettra de parcourir The Callisto Protocol selon un nouveau mode, soit « Contagion », et promet de pimenter l'expérience. En effet, en le sélectionnant, les joueurs devront composer, entre autres, avec peu de munitions et de santé, en plus de la mort permanente (« permadeath » en anglais). Ce pack comprend également «et la».Par ailleurs, grâce à ce Season Pass, nous pourrons découvriret lenous invitant à survivre et à affronter de nombreuses vagues d'ennemis. Le tout étant disponible dans le « Riot bundle », qui contient aussiet laFinalement,, à venir, est inclus dans le Season Pass du jeu. Notons qu'à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore quand ces différents contenus se rendront disponibles, car Striking Distance Studios n'a pas communiqué à ce sujet pour le moment. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Rappelons, pour conclure, que The Callisto Protocol arrive le 2 décembre 2022 sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC, et ce selon plusieurs éditions . Le Season Pass du jeu est compris dans l'édition Deluxe numérique du titre.