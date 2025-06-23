The Blood of Dawnwalker se montre en profondeur, et ça semble très prometteur

Rebel Wolves et Bandai Namco ont, récemment, dévoilé une longue vidéo de gameplay pour The Blood of Dawnwalker.

Du gameplay pour The Blood of Dawnwalker

Une grande rejouabilité et une pluralité d'approches sur The Blood of Dawnwalker







Coen, une dualité entre humain et vampire





Rebel Wolves et Bandai Namco avaient donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses le samedi 21 juin 2025 pour une présentation de. À cette date, ledit studio de développement et l'éditeur ont, ainsi, partagéEn effet, dans la soirée du samedi 21 juin dernier, Rebel Wolves et Bandai Namco ont dévoilé. Cette nouvelle communication visuelle, qui offre ainsi un bel aperçu du premier jeu de Rebel Wolves et qui a été capturée sur PC selon une version pré-bêta du soft, nous en dit plus que l'exploration, le combat directionnel mais aussi les capacités de Coen, le protagoniste.. Par exemple, à un moment donné, les développeurs ont montré une mission, qui peut être parcourue de jour (alors que Coen est humain) comme de nuit (alors que Coen est un vampire). En fonction du temps (mais aussi de d'autres paramètres), la quête ne s'approche pas de la même manière : de jour, Coen est capable d'entrer dans la cathédrale sans difficulté, alors que de nuit le protagoniste doit passer par les toits. De la même manière, la scène se déroulant dans ladite cathédrale n'est pas la même, selon la temporalité.Depuis la toute première annonce,, étant donné que les quêtes peuvent être approchées de diverses façons, et donc qu'une partie ne sera pas la même d'un joueur à un autre.Comme dit précédemment,, c'est-à-dire qu'il n'est « ni pleinement humain, ni entièrement vampire ».. De jour, Coen est capable de manier l'épée et d'utiliser des runes magiques. De nuit, le protagoniste dispose de griffes vampiriques mortelles et de la compétence Foulée de l'ombre, qui lui permet de se déplacer rapidement de toit en toit.Cette double nature transparaît également dans les arbres de compétences, disponibles sur. Cependant, la communauté devra faire attention à la soif de sang de Coen, qui peut être satisfaite de diverses manières. Si ce désir n'est pas pleinement pris en charge, le protagoniste pourra, dès lors, perdre le contrôle. Ce qui pourrait avoir des conséquences plus ou moins significatives.: les joueurs et les joueuses devront, de ce fait, étudier les mouvements des ennemis afin de trouver les bonnes fenêtres de contre-attaque et pour bloquer.Pour conclure, rappelons que, qui est développé sous Unreal Engine 5, doit débarquer au cours de l'année 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.