The Blood of Dawnwalker s'offre une date de sortie et du gameplay inédit

L'attente touche à sa fin pour les amateurs d'univers sombres. Bandai Namco et le studio Rebel Wolves ont enfin dévoilé la date de sortie de The Blood of Dawnwalker. Prévu pour la rentrée, ce jeu de rôle promet de revisiter l'histoire médiévale européenne à travers le prisme du vampirisme.

L'attente touche à sa fin pour les amateurs d'univers sombres et de jeux de rôle ambitieux. À l'occasion d'un événement spécial de plus de 30 minutes baptisé « Road to Launch » diffusé ce mardi 28 avril, comme prévu, Bandai Namco et le studio Rebel Wolves ont enfin levé le voile sur la date de lancement tant espérée de The Blood of Dawnwalker.

Une date de sortie pour Dawnwalker et une plongée horrifique dans l'Europe du 14e siècle

Le rendez-vous est officiellement fixé au 3 septembre prochain. Dès son lancement, le titre sera disponible sur les consoles de dernière génération, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S, ainsi que sur PC.

Cette présentation approfondie ne s'est pas contentée d'une simple annonce de date de sortie. Les développeurs ont profité de l'occasion pour dévoiler de nombreuses séquences inédites, offrant un premier véritable aperçu du gameplay en monde ouvert qui s'annonce particulièrement vaste. Une toute nouvelle bande-annonce centrée sur la narration a également été diffusée, permettant de faire davantage connaissance avec l'histoire, et la VF pour celles et ceux qui optent pour cette option.

Le cadre de The Blood of Dawnwalker se veut particulièrement sombre et mature. L'intrigue nous transporte dans une version alternative et poisseuse de l'Europe du 14e siècle. Alors que des conflits sanglants ravagent les royaumes et que la tristement célèbre peste noire décime les derniers survivants, une menace bien plus ancienne profite de cette vulnérabilité humaine. Les vampires saisissent cette opportunité historique inespérée pour sortir de l'ombre et revendiquer ce qui leur a été refusé pendant des siècles, la liberté et un pouvoir absolu sur les mortels. Dans leur sillage, d'autres créatures issues de la nuit émergent, transformant les anciens mythes en une terrifiante réalité et modifiant à tout jamais le cours de l'histoire telle que nous la connaissons.























Le fardeau de Coen entre humanité et malédiction

Au cœur de cette uchronie cauchemardesque, les joueurs prendront le contrôle de Coen. Ce jeune homme se retrouve brutalement transformé en « Dawnwalker », une créature hybride condamnée à errer éternellement sur la ligne ténue qui sépare la clarté du jour des ténèbres de la nuit. Le cœur de l'expérience ludique reposera sur des choix moraux particulièrement déchirants.

Vous devrez choisir entre lutter pour préserver votre part d'humanité ou embrasser ces pouvoirs maudits dans le but exclusif de sauver votre famille.

Cette dualité constante promet d'offrir une grande profondeur narrative aux amateurs de jeux de rôle. La question centrale posée par les équipes de Rebel Wolves résonne déjà comme un lourd avertissement pour les futurs joueurs : votre propre âme vaut-elle de sacrifier les vies de ceux que vous aimez profondément ?

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Avec une direction artistique qui semble extrêmement soignée et une proposition mêlant habilement action, exploration et horreur gothique, The Blood of Dawnwalker se positionne de manière évidente comme l'une des sorties majeures de cette fin d'année. Il reste désormais à patienter quelques mois avant de pouvoir arpenter ces terres dévastées par la maladie et forger le destin tragique de Coen face aux seigneurs de la nuit, le 3 septembre prochain.