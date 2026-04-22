The Blood of Dawnwalker révèlera bientôt sa date de sortie et de nouvelles informations

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 avril 2026 à 17h02
Rebel Wolves a prévu de partager de plus amples détails à propos de The Blood of Dawnwalker dans très peu de temps.
The Blood of Dawnwalker révèlera bientôt sa date de sortie et de nouvelles informations

Révélé pour la toute première fois au cours du mois de janvier 2025, The Blood of Dawnwalker est attendu pour cette année 2026 sur diverses plateformes. Pour autant, aucune date de sortie précise n'a été communiquée à ce jour. Ce qui est sur le point de changer, étant donné que Rebel Wolves et Bandai Namco vont partager de nouvelles informations et la date de sortie de The Blood of Dawnwalker dans quelques jours.

The Blood of Dawnwalker nous donne rendez-vous

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En effet, comme annoncé sur le compte Twitter/X du jeu, Rebel Wolves et Bandai Namco nous donnent rendez-vous le 28 avril 2026 pour un stream à propos de The Blood of Dawnwalker. Le studio de développement et l'éditeur ont précisé que l'événement, nommé « Road to Launch », sera retransmis sur YouTube et Twitch, le 28 avril prochain, dès 18h (heure française).

À ce sujet, le directeur du jeu The Blood of Dawnwalker, Konrad Tomaszkiewicz, a prononcé quelques mots et a déclaré :

Nous nous rapprochons de plus en plus de l'étape la plus importante de nos quatre années de développement : la sortie de The Blood of Dawnwalker, le premier chapitre de notre saga dark fantasy originale. Au nom de l'ensemble du studio Rebel Wolves, j'invite tous les joueurs à assister au prochain stream, au cours duquel vous découvrirez non seulement la date de début de votre aventure à Val Sangora, mais aussi les évolutions du gameplay que nous avons développées ces derniers mois, avec un accent particulier sur les activités liées au monde ouvert du jeu.

La date de sortie de The Blood of Dawnwalker bientôt révélée

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Ainsi, l'événement du 28 avril 2026, qui devrait durer 45 minutes environ, nous permettra de connaître la date de sortie de The Blood of Dawnwalker. Évidemment, Rebel Wolves profitera de l'occasion pour nous montrer davantage le gameplay de The Blood of Dawnwalker, mais aussi son monde ouvert. D'après les informations dévoilées, les développeurs ont également prévu de dévoiler les configurations PC et une toute nouvelle bande-annonce centrée sur l'histoire

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Rendez-vous donc le 28 avril 2026, en début de soirée, pour en apprendre davantage à propos de The Blood of Dawnwalker, qui est attendu pour cette année sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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