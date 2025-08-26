The Blood of Dawnwalker : Le temps est une vraie « monnaie », en plus d'être une ressource précieuse

The Blood of Dawnwalker possède t-il le mode New Game Plus ?
Certains joueurs et joueuses se demandent si le mode New Game Plus/Nouvelle Partie Plus est disponible sur The Blood of Dawnwalker. Nous vous apportons la réponse.
Nous utilisons cela comme une ressource. Parfois, nous vous donnons la possibilité de payer un pot-de-vin pour éviter de perdre du temps.De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il sera tout à fait possible d'utiliser de l'argent pour sauver un peu de temps sur The Blood of Dawnwalker. Ce qui pourrait être d'une grande utilité, à condition de maîtriser cette « monnaie ».
Your time is limited, spend it wisely https://t.co/odiKJcx4Y2— GamesRadar+ (@GamesRadar) August 25, 2025
Vous saurez toujours quand vous l'utilisez, et vous le contrôlerez entièrement. Mais nous jouons aussi parfois avec cette ressource pour créer des émotions à un moment précis, en particulier lorsqu'il ne reste plus beaucoup de temps pour terminer vos tâches.Plus qu'une simple ressource et une contrainte, le temps sera donc, en quelque sorte, une monnaie que les joueurs et les joueuses « dépenseront » à leur guise lors de leur aventure sur The Blood of Dawnwalker. À ce propos, Daniel Sadowski, le « design director » du jeu, avait déjà expliqué que cela n'a pas pour vocation de « presser le joueur ou le stresser » :
Le système temporel est un élément essentiel de notre bac à sable narratif. Il ne bouge que lorsque vous effectuez le contenu (comme une quête ou une tâche), car nous ne voulons pas que le système de temps soit là pour presser le joueur ou le stresser. Nous voulons que le système temporel fasse partie de l'expérience narrative et de l'approche « l'action et l'inaction ont des conséquences ».C'est, en tout cas, plutôt prometteur sur le papier. Cependant, pour vérifier tout cela, manette en main, il va falloir encore patienter un certain temps, étant donné que The Blood of Dawnwalker arrive en 2026. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée, pour le moment.
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