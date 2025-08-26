The Blood of Dawnwalker : Le temps est une vraie « monnaie », en plus d'être une ressource précieuse

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 août 2025 à 10h45
Les développeurs de The Blood of the Dawnwalker se sont, récemment, exprimés au sujet du temps sur le RPG vampirique, qui sera une réelle monnaie.
The Blood of Dawnwalker : Le temps est une vraie « monnaie », en plus d'être une ressource précieuse
Prévu pour l'année 2026, The Blood of Dawnwalker, le RPG bac à sable et vampirique de Rebel Wolves, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses. Avec un concept original, centré autour du temps, le titre devrait proposer une aventure assez intéressante. D'ailleurs, il y a peu de temps, le directeur du jeu a expliqué que le temps est une ressource mais aussi une sorte de « monnaie » sur The Blood of Dawnwalker.

Le temps est une ressource sur The Blood of Dawnwalker

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Comme dit précédemment, sur The Blood of Dawnwalker, les joueurs et les joueuses devront composer avec le temps qui passe, étant donné que le protagoniste, Coen, dispose de 30 jours et 30 nuits pour sauver sa famille ou bien se venger. Il s'agit, de ce fait, d'une composante très importante et surtout inhérente à toute l'expérience. Toutefois, sur The Blood of Dawnwalker, le temps fera également office de monnaie, comme l'a expliqué le directeur du jeu, Konrad Tomaszkiewiz, aux journalistes de GamesRadar :
Nous utilisons cela comme une ressource. Parfois, nous vous donnons la possibilité de payer un pot-de-vin pour éviter de perdre du temps.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il sera tout à fait possible d'utiliser de l'argent pour sauver un peu de temps sur The Blood of Dawnwalker. Ce qui pourrait être d'une grande utilité, à condition de maîtriser cette « monnaie ».

Le temps, une monnaie totalement contrôlable sur The Blood of Dawnwalker

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Par le passé, Mateusz Greiner, le responsable des relations publiques de chez Rebel Wolves, avait précisé que le temps s'écoule à chaque quête sur The Blood of Dawnwalker, et non lors des phases d'exploration. Ainsi, d'après le directeur du soft, les joueurs et les joueuses pourront contrôler le temps qui passe, et ce, en fonction de leurs actions : 
Vous saurez toujours quand vous l'utilisez, et vous le contrôlerez entièrement. Mais nous jouons aussi parfois avec cette ressource pour créer des émotions à un moment précis, en particulier lorsqu'il ne reste plus beaucoup de temps pour terminer vos tâches.
Plus qu'une simple ressource et une contrainte, le temps sera donc, en quelque sorte, une monnaie que les joueurs et les joueuses « dépenseront » à leur guise lors de leur aventure sur The Blood of Dawnwalker. À ce propos, Daniel Sadowski, le « design director » du jeu, avait déjà expliqué que cela n'a pas pour vocation de « presser le joueur ou le stresser » :
Le système temporel est un élément essentiel de notre bac à sable narratif. Il ne bouge que lorsque vous effectuez le contenu (comme une quête ou une tâche), car nous ne voulons pas que le système de temps soit là pour presser le joueur ou le stresser. Nous voulons que le système temporel fasse partie de l'expérience narrative et de l'approche « l'action et l'inaction ont des conséquences ».
C'est, en tout cas, plutôt prometteur sur le papier. Cependant, pour vérifier tout cela, manette en main, il va falloir encore patienter un certain temps, étant donné que The Blood of Dawnwalker arrive en 2026. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée, pour le moment.

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