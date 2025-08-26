The Blood of Dawnwalker : Le temps est une vraie « monnaie », en plus d'être une ressource précieuse

Les développeurs de The Blood of the Dawnwalker se sont, récemment, exprimés au sujet du temps sur le RPG vampirique, qui sera une réelle monnaie.

Le temps est une ressource sur The Blood of Dawnwalker

Nous utilisons cela comme une ressource. Parfois, nous vous donnons la possibilité de payer un pot-de-vin pour éviter de perdre du temps.

Your time is limited, spend it wisely https://t.co/odiKJcx4Y2 — GamesRadar+ (@GamesRadar) August 25, 2025

Le temps, une monnaie totalement contrôlable sur The Blood of Dawnwalker

Vous saurez toujours quand vous l'utilisez, et vous le contrôlerez entièrement. Mais nous jouons aussi parfois avec cette ressource pour créer des émotions à un moment précis, en particulier lorsqu'il ne reste plus beaucoup de temps pour terminer vos tâches.

Le système temporel est un élément essentiel de notre bac à sable narratif. Il ne bouge que lorsque vous effectuez le contenu (comme une quête ou une tâche), car nous ne voulons pas que le système de temps soit là pour presser le joueur ou le stresser. Nous voulons que le système temporel fasse partie de l'expérience narrative et de l'approche « l'action et l'inaction ont des conséquences ».

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Prévu pour l'année 2026,, le RPG bac à sable et vampirique de Rebel Wolves, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses. Avec un concept original, centré autour du temps, le titre devrait proposer une aventure assez intéressante. D'ailleurs, il y a peu de temps,Comme dit précédemment, sur, les joueurs et les joueuses devront composer avec le temps qui passe, étant donné que le protagoniste, Coen, dispose de 30 jours et 30 nuits pour sauver sa famille ou bien se venger. Il s'agit, de ce fait, d'une composante très importante et surtout inhérente à toute l'expérience., comme l'a expliqué le directeur du jeu, Konrad Tomaszkiewiz, aux journalistes de GamesRadar :De ce fait, et comme vous l'aurez compris,. Ce qui pourrait être d'une grande utilité, à condition de maîtriser cette « monnaie ».Par le passé, Mateusz Greiner, le responsable des relations publiques de chez Rebel Wolves, avait précisé que le temps s'écoule à chaque quête sur, et non lors des phases d'exploration., et ce, en fonction de leurs actions :Plus qu'une simple ressource et une contrainte,. À ce propos, Daniel Sadowski, le « design director » du jeu, avait déjà expliqué que cela n'a pas pour vocation de « presser le joueur ou le stresser » :C'est, en tout cas, plutôt prometteur sur le papier. Cependant, pour vérifier tout cela, manette en main, il va falloir encore patienter un certain temps, étant donné quearrive en 2026. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée, pour le moment.