The Blood of Dawnwalker : Deux jeux très connus ont influencé les développeurs sur un élément précis

Rebels Wolves a, récemment, communiqué à propos des jeux qui ont influencé la création du système de combat de The Blood of Dawnwalker.

The Blood of Dawnwalker influencé par Batman: Arkham Asylum et Kingdom Come: Deliverance

Notre mission consistait à essayer de préparer le système de combat, qui deviendra la norme pour les RPG, et nous avons commencé à réfléchir à ce qui manquait dans les systèmes dont nous disposons actuellement dans le jeu.

Nous avons pensé au système de Batman: Arkham Asylum, qui est présent presque partout, et nous nous sommes dit : « Ok, c'est un système très cool. Il est magnifique, mais nous ne sommes pas assez immergés dedans », car dans certains jeux, il suffit d'appuyer sur deux ou trois boutons, puis de regarder des choses cool à l'écran.

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D'un autre côté, nous avons des jeux comme For Honor et Kingdom Come, qui disposent de systèmes directionnels. Nous nous sommes dit : « Ok, ces systèmes sont beaucoup plus immersifs, car ils exigent de réfléchir, d'observer et d'être présent. Je réfléchis activement à ce que je fais », mais parfois, ils sont difficiles pour les joueurs, car ils exigent beaucoup d'habileté et une concentration constante sur ce qu'il faut faire.

The Blood of Dawnwalker, un mélange de Batman: Arkham Asylum et Kingdom Come: Deliverance

Et nous nous sommes dit : « Ok, et si nous faisions un mélange de ces deux systèmes ? [celui de Batman: Arkham Asylum et celui de Kingdom Come: Deliverance] ». Et c'est ce que nous avons fait avec le système adaptatif, qui est comme un mélange de ces deux systèmes.

One combat system was too hard and the other wasn't immersive enough, so Rebel Wolves combined the two https://t.co/1r7cCzRNTu — GamesRadar+ (@GamesRadar) August 21, 2025

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C'est en janvier 2025 que Rebels Wolves a annoncé, pour la toute première fois, son RPG sandbox,. Le titre, qui doit sortir au cours de l'année 2026 et qui est très attendu par les joueurs, ne cesse, depuis, de donner de ses nouvelles. D'ailleurs, il y a peu de temps,En effet, les journalistes du site GamesRadar ont pu s'entretenir avec le directeur du soft, Konrad Tomaszkiewicz, lors de la gamescom 2025, pour parler de. Au cours de l'échange,Ainsi,, mais celui-ci manque d'immersion selon le directeur du RPG de Rebel Wolves :Pour palier à cela,, dont les systèmes de combat peuvent être difficiles mais plus immersifs :De ce fait,, car les deux sont, en quelque sorte, complémentaires :Reste à savoir si cette combinaison marchera, manette en main, sur. Malheureusement, pour cela, il va falloir faire preuve de patience, étant donné que le RPG de Rebel Wolves, qui s'annonce plutôt prometteur, n'arrivera que l'année prochaine.