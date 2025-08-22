The Blood of Dawnwalker : Deux jeux très connus ont influencé les développeurs sur un élément précis

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 août 2025 à 14h47
Rebels Wolves a, récemment, communiqué à propos des jeux qui ont influencé la création du système de combat de The Blood of Dawnwalker.
The Blood of Dawnwalker : Deux jeux très connus ont influencé les développeurs sur un élément précis
C'est en janvier 2025 que Rebels Wolves a annoncé, pour la toute première fois, son RPG sandbox, The Blood of Dawnwalker. Le titre, qui doit sortir au cours de l'année 2026 et qui est très attendu par les joueurs, ne cesse, depuis, de donner de ses nouvelles. D'ailleurs, il y a peu de temps, les développeurs ont parlé du système de combat de The Blood of Dawnwalker, qui puise ses inspirations dans deux jeux de renom.

The Blood of Dawnwalker influencé par Batman: Arkham Asylum et Kingdom Come: Deliverance

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En effet, les journalistes du site GamesRadar ont pu s'entretenir avec le directeur du soft, Konrad Tomaszkiewicz, lors de la gamescom 2025, pour parler de The Blood of Dawnwalker. Au cours de l'échange, Konrad Tomaszkiewicz a expliqué que l'équipe a regardé du côté de Batman: Arkham Asylum et Kingdom Come: Deliverance pour façonner le système de combat de The Blood of Dawnwalker.
Notre mission consistait à essayer de préparer le système de combat, qui deviendra la norme pour les RPG, et nous avons commencé à réfléchir à ce qui manquait dans les systèmes dont nous disposons actuellement dans le jeu.
Ainsi, Batman: Asylum est apparu à l'esprit des développeurs de The Blood of Dawnwalker, mais celui-ci manque d'immersion selon le directeur du RPG de Rebel Wolves :
Nous avons pensé au système de Batman: Arkham Asylum, qui est présent presque partout, et nous nous sommes dit : « Ok, c'est un système très cool. Il est magnifique, mais nous ne sommes pas assez immergés dedans », car dans certains jeux, il suffit d'appuyer sur deux ou trois boutons, puis de regarder des choses cool à l'écran.

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Pour palier à cela, ledit studio de développement a porté son regard sur For Honor ou encore sur Kingdom Come: Deliverance, dont les systèmes de combat peuvent être difficiles mais plus immersifs : 
D'un autre côté, nous avons des jeux comme For Honor et Kingdom Come, qui disposent de systèmes directionnels. Nous nous sommes dit : « Ok, ces systèmes sont beaucoup plus immersifs, car ils exigent de réfléchir, d'observer et d'être présent. Je réfléchis activement à ce que je fais », mais parfois, ils sont difficiles pour les joueurs, car ils exigent beaucoup d'habileté et une concentration constante sur ce qu'il faut faire. 

The Blood of Dawnwalker, un mélange de Batman: Arkham Asylum et Kingdom Come: Deliverance

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De ce fait, pour créer le système de combat de The Blood of Dawnwalker, les développeurs de chez Rebel Wolves ont puisé à la fois dans celui de Batman: Arkham Asylum et dans celui de Kingdom Come: Deliverance, car les deux sont, en quelque sorte, complémentaires :
Et nous nous sommes dit : « Ok, et si nous faisions un mélange de ces deux systèmes ? [celui de Batman: Arkham Asylum et celui de Kingdom Come: Deliverance] ». Et c'est ce que nous avons fait avec le système adaptatif, qui est comme un mélange de ces deux systèmes.
Reste à savoir si cette combinaison marchera, manette en main, sur The Blood of Dawnwalker. Malheureusement, pour cela, il va falloir faire preuve de patience, étant donné que le RPG de Rebel Wolves, qui s'annonce plutôt prometteur, n'arrivera que l'année prochaine.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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