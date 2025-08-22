The Blood of Dawnwalker : Deux jeux très connus ont influencé les développeurs sur un élément précis

The Blood of Dawnwalker : Emplacement de toutes les bannières de Brencis
Nous vous précisons l'emplacement de toutes les bannières de Brencis sur The Blood of Dawnwalker, qui sont liées à un trophée/succès.
Notre mission consistait à essayer de préparer le système de combat, qui deviendra la norme pour les RPG, et nous avons commencé à réfléchir à ce qui manquait dans les systèmes dont nous disposons actuellement dans le jeu.Ainsi, Batman: Asylum est apparu à l'esprit des développeurs de The Blood of Dawnwalker, mais celui-ci manque d'immersion selon le directeur du RPG de Rebel Wolves :
Nous avons pensé au système de Batman: Arkham Asylum, qui est présent presque partout, et nous nous sommes dit : « Ok, c'est un système très cool. Il est magnifique, mais nous ne sommes pas assez immergés dedans », car dans certains jeux, il suffit d'appuyer sur deux ou trois boutons, puis de regarder des choses cool à l'écran.
D'un autre côté, nous avons des jeux comme For Honor et Kingdom Come, qui disposent de systèmes directionnels. Nous nous sommes dit : « Ok, ces systèmes sont beaucoup plus immersifs, car ils exigent de réfléchir, d'observer et d'être présent. Je réfléchis activement à ce que je fais », mais parfois, ils sont difficiles pour les joueurs, car ils exigent beaucoup d'habileté et une concentration constante sur ce qu'il faut faire.
Et nous nous sommes dit : « Ok, et si nous faisions un mélange de ces deux systèmes ? [celui de Batman: Arkham Asylum et celui de Kingdom Come: Deliverance] ». Et c'est ce que nous avons fait avec le système adaptatif, qui est comme un mélange de ces deux systèmes.
Reste à savoir si cette combinaison marchera, manette en main, sur The Blood of Dawnwalker. Malheureusement, pour cela, il va falloir faire preuve de patience, étant donné que le RPG de Rebel Wolves, qui s'annonce plutôt prometteur, n'arrivera que l'année prochaine.
One combat system was too hard and the other wasn't immersive enough, so Rebel Wolves combined the two https://t.co/1r7cCzRNTu— GamesRadar+ (@GamesRadar) August 21, 2025
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