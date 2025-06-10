The Blood of Dawnwalker est loin d'être un jeu linéaire

Le directeur de The Blood of Dawnwalker a, récemment, dévoilé de plus amples informations concernant la structure non linéaire et plutôt flexible du titre.

The Blood of Dawnwalker proposera un récit avec une grande liberté

Nous voulions donner aux joueurs le plus grand contrôle possible sur l'histoire : un objectif clair, mais de nombreux chemins pour y parvenir. Vous pourrez vous allier à la rébellion humaine ou même terminer le jeu sans jamais les rencontrer.

The Blood of Dawnwalker is a story-driven, dark fantasy RPG with a unique, grounded take on vampires. Find out more about the world Rebel Wolves is building here: #XboxGamesShowcase https://t.co/V3qhmrBgJZ — Xbox Wire (@XboxWire) June 9, 2025

Un bac à sable narratif où chaque choix compte

Pour nous, la véritable force du jeu vidéo en tant que média narratif, c'est l'agence du joueur : la manière dont le jeu s'adapte à vos actions.

Lorsque Coen perd trop de santé, il risque de perdre le contrôle et de se nourrir involontairement sur un PNJ avec lequel il interagit, ce qui peut alors fermer définitivement certaines options de dialogues ou même des quêtes entières.







Comme vous le savez probablement déjà, au début de l'année 2025, Rebel Wolves a annoncé son prochain jeu,. Le titre, qui a fait une apparition lors du Xbox Games Showcase de cette année, a récemment profité de nouvelles informations. En effet,Dans un article publié sur le site Xbox Wire, Mateusz Tomaszkiewicz, qui est le directeur du jeu, a partagé des détails à propos de. Loin des carcans scénaristiques habituels,Cette promesse reflète une réelle volonté de la part de Rebel Wolves de proposer une expérience riche, complexe et profondément influencée par les choix de la communauté.Pour Mateusz Tomaszkiewicz, l'atout unique du jeu vidéo réside précisément dans sa capacité à s'adapter aux choix du joueur, offrant ainsi une expérience narrative radicalement différente à chaque partie :est, d'ailleurs, considéré comme un bac à sable narratif, d'après les informations partagées. Le directeur du jeu a, en outre, expliqué que la nature du protagoniste, à savoir Coen, aura un impact sur l'ensemble de l'aventure :Autant d'éléments qui laissent entendre que l'expériencene sera pas la même d'un joueur à un autre. Ce qui semble très intéressant sur le papier.Toutefois, avant de pouvoir se faire une idée de tout cela, manette en main, il va falloir patienter.ne possède pas de date de sortie précise mais doit arriver au cours de l'année 2026.