The Blood of Dawnwalker est loin d'être un jeu linéaire

Le directeur de The Blood of Dawnwalker a, récemment, dévoilé de plus amples informations concernant la structure non linéaire et plutôt flexible du titre.
Comme vous le savez probablement déjà, au début de l'année 2025, Rebel Wolves a annoncé son prochain jeu, The Blood of Dawnwalker
. Le titre, qui a fait une apparition lors du Xbox Games Showcase de cette année, a récemment profité de nouvelles informations. En effet, le directeur du jeu est revenu sur l'aspect non linéaire de The Blood of Dawnwalker
.
The Blood of Dawnwalker proposera un récit avec une grande liberté
Dans un article publié sur le site Xbox Wire, Mateusz Tomaszkiewicz, qui est le directeur du jeu, a partagé des détails à propos de l'approche particulièrement novatrice en ce qui concerne la narration de The Blood of Dawnwalker
. Loin des carcans scénaristiques habituels, le jeu de Rebel Wolves promet ainsi une grande liberté
:
Nous voulions donner aux joueurs le plus grand contrôle possible sur l'histoire : un objectif clair, mais de nombreux chemins pour y parvenir. Vous pourrez vous allier à la rébellion humaine ou même terminer le jeu sans jamais les rencontrer.
Cette promesse reflète une réelle volonté de la part de Rebel Wolves de proposer une expérience riche, complexe et profondément influencée par les choix de la communauté.
Un bac à sable narratif où chaque choix compte
Pour Mateusz Tomaszkiewicz, l'atout unique du jeu vidéo réside précisément dans sa capacité à s'adapter aux choix du joueur, offrant ainsi une expérience narrative radicalement différente à chaque partie :
Pour nous, la véritable force du jeu vidéo en tant que média narratif, c'est l'agence du joueur : la manière dont le jeu s'adapte à vos actions.
The Blood of Dawnwalker
est, d'ailleurs, considéré comme un bac à sable narratif, d'après les informations partagées. Le directeur du jeu a, en outre, expliqué que la nature du protagoniste, à savoir Coen, aura un impact sur l'ensemble de l'aventure :
Lorsque Coen perd trop de santé, il risque de perdre le contrôle et de se nourrir involontairement sur un PNJ avec lequel il interagit, ce qui peut alors fermer définitivement certaines options de dialogues ou même des quêtes entières.
Autant d'éléments qui laissent entendre que l'expérience The Blood of Dawnwalker
ne sera pas la même d'un joueur à un autre. Ce qui semble très intéressant sur le papier.
Toutefois, avant de pouvoir se faire une idée de tout cela, manette en main, il va falloir patienter. The Blood of Dawnwalker
ne possède pas de date de sortie précise mais doit arriver au cours de l'année 2026.
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