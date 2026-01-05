The Blood of Dawnwalker dévoile de nouvelles images et confirme sa fenêtre de sortie

Rebel Wolves a profité du début d'année 2026 pour partager un nouveau trailer présentant The Blood of Dawnwalker.

The Blood of Dawnwalker se montre brièvement

Le thème musical de The Blood of Dawnwalker révélé

Le thème s'appuie fortement sur des sonorités et instruments associés à l'époque et au lieu où se déroule le jeu - le XIVe siècle, au pied des Carpates. Nous voulions rendre hommage à cette époque et à ses habitants, en restant aussi fidèles que possible à l'authenticité historique. - Nikola Kolodziejczyk, compositeur principal chez Rebel Wolves.























Annoncé pour la toute première fois en janvier 2025,a su attiser la curiosité des joueurs et des joueuses. L'action-RPG de Rebel Wolves a, d'ailleurs, refait parler de lui, il y a très peu de temps :Effectivement, pour bien débuter cette année 2026,. La dernière partie de celle-ci nous montre, ainsi, de nouvelles images du jeu. C'est alors l'occasion de rencontrer de nouveaux personnages, qui auront très probablement un rôle important durant l'aventure de Coen, et de voir de nouveaux lieux de Vale Sangora.Si ce nouveau trailer est plutôt court,. Toutefois, nous ne possédons aucune date de sortie précise pour le moment.Dans cette nouvelle vidéo,, qui va très certainement plaire à la communauté. Celui-ci est composé par Nikola Kolodziejczyk et interprété par l'Orchestre de Chambre AUKSO de Pologne.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est développé avec Unreal Engine 5, arrive au cours de cette année 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.