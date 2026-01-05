The Blood of Dawnwalker dévoile de nouvelles images et confirme sa fenêtre de sortie

Rebel Wolves a profité du début d'année 2026 pour partager un nouveau trailer présentant The Blood of Dawnwalker.
Annoncé pour la toute première fois en janvier 2025, The Blood of Dawnwalker
a su attiser la curiosité des joueurs et des joueuses. L'action-RPG de Rebel Wolves a, d'ailleurs, refait parler de lui, il y a très peu de temps : un nouveau, mais bref, trailer de The Blood of Dawnwalker a été partagé
.
The Blood of Dawnwalker se montre brièvement
Effectivement, pour bien débuter cette année 2026, Rebel Wolves a dévoilé une toute nouvelle vidéo pour The Blood of Dawnwalker
. La dernière partie de celle-ci nous montre, ainsi, de nouvelles images du jeu. C'est alors l'occasion de rencontrer de nouveaux personnages, qui auront très probablement un rôle important durant l'aventure de Coen, et de voir de nouveaux lieux de Vale Sangora.
Si ce nouveau trailer est plutôt court, c'est une opportunité pour Rebel Wolves de rappeler que The Blood of Dawnwalker doit arriver en 2026
. Toutefois, nous ne possédons aucune date de sortie précise pour le moment.
Le thème musical de The Blood of Dawnwalker révélé
Dans cette nouvelle vidéo, le studio de développement Rebel Wolves révèle le thème musical principal de The Blood of Dawnwalker
, qui va très certainement plaire à la communauté. Celui-ci est composé par Nikola Kolodziejczyk et interprété par l'Orchestre de Chambre AUKSO de Pologne.
Le thème s'appuie fortement sur des sonorités et instruments associés à l'époque et au lieu où se déroule le jeu - le XIVe siècle, au pied des Carpates. Nous voulions rendre hommage à cette époque et à ses habitants, en restant aussi fidèles que possible à l'authenticité historique.
- Nikola Kolodziejczyk, compositeur principal chez Rebel Wolves.
Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker
, qui est développé avec Unreal Engine 5, arrive au cours de cette année 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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