The Blood of Dawnwalker dévoile de nouvelles images et confirme sa fenêtre de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 janvier 2026 à 14h35
Rebel Wolves a profité du début d'année 2026 pour partager un nouveau trailer présentant The Blood of Dawnwalker.
The Blood of Dawnwalker dévoile de nouvelles images et confirme sa fenêtre de sortie
Annoncé pour la toute première fois en janvier 2025, The Blood of Dawnwalker a su attiser la curiosité des joueurs et des joueuses. L'action-RPG de Rebel Wolves a, d'ailleurs, refait parler de lui, il y a très peu de temps : un nouveau, mais bref, trailer de The Blood of Dawnwalker a été partagé.

The Blood of Dawnwalker se montre brièvement

the-blood-of-dawnwalker-visuel-coen
Effectivement, pour bien débuter cette année 2026, Rebel Wolves a dévoilé une toute nouvelle vidéo pour The Blood of Dawnwalker. La dernière partie de celle-ci nous montre, ainsi, de nouvelles images du jeu. C'est alors l'occasion de rencontrer de nouveaux personnages, qui auront très probablement un rôle important durant l'aventure de Coen, et de voir de nouveaux lieux de Vale Sangora. 

Miniature vidéo

Si ce nouveau trailer est plutôt court, c'est une opportunité pour Rebel Wolves de rappeler que The Blood of Dawnwalker doit arriver en 2026. Toutefois, nous ne possédons aucune date de sortie précise pour le moment.

Le thème musical de The Blood of Dawnwalker révélé

the-blood-of-dawnwalker-visuel-environnement
Dans cette nouvelle vidéo, le studio de développement Rebel Wolves révèle le thème musical principal de The Blood of Dawnwalker, qui va très certainement plaire à la communauté. Celui-ci est composé par Nikola Kolodziejczyk et interprété par l'Orchestre de Chambre AUKSO de Pologne. 
Le thème s'appuie fortement sur des sonorités et instruments associés à l'époque et au lieu où se déroule le jeu - le XIVe siècle, au pied des Carpates. Nous voulions rendre hommage à cette époque et à ses habitants, en restant aussi fidèles que possible à l'authenticité historique.
- Nikola Kolodziejczyk, compositeur principal chez Rebel Wolves.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rappelons, en guise de conclusion, que The Blood of Dawnwalker, qui est développé avec Unreal Engine 5, arrive au cours de cette année 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

The Blood of Dawnwalker va vous pousser hors de votre « zone de confort » avec cette contrainte
Dawnwalker 13 juillet 2026

The Blood of Dawnwalker va vous pousser hors de votre « zone de confort » avec cette contrainte

Pour les complétistes, terminer un jeu à 100 % est la plus belle manière de profiter d'un titre. Mais le scénariste principal de The Blood of Dawnwalker veut casser cette routine en poussant les joueurs à faire des choix.
Preview The Blood of Dawnwalker : On a joué 4 heures à l'action-RPG exigeant des anciens de The Witcher 3
Dawnwalker 07 juillet 2026

Preview The Blood of Dawnwalker : On a joué 4 heures à l'action-RPG exigeant des anciens de The Witcher 3

Un an et demi après son annonce, The Blood of Dawnwalker est plus que jamais proche de sa sortie. Pour l'occasion, nous avons été invités par Bandai Namco et Rebel Wolves pour découvrir le titre, durant une session de 4 heures. Suffisant pour nous mettre l'eau à la bouche et attendre impatiemment sa sortie, début septembre. Voici ce que nous en avons pensé.
The Blood of Dawnwalker : « Tout repose sur le rôle du joueur », les développeurs parlent de l'échec
Dawnwalker 06 juillet 2026

The Blood of Dawnwalker : « Tout repose sur le rôle du joueur », les développeurs parlent de l'échec

Rebel Wolves a, récemment, discuté de l' « état d'échec » et son fonctionnement sur The Blood of Dawnwalker, qui repose sur les décisions des joueurs.

commentaire (0)