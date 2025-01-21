The Blood of Dawnwalker : De la magie et de la romance sont au programme

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 janvier 2025 à 16h33
Rebel Wolves a apporté, il y a très peu de temps, de plus amples informations à propos de The Blood of Dawnwalker, qui aura de la magie et de la romance.
The Blood of Dawnwalker : De la magie et de la romance sont au programme
L'Action-RPG The Blood of Dawnwalker ne cesse d'être au cœur de l'actualité vidéoludique, depuis sa révélation le 13 janvier 2025. Ainsi, il y a peu de temps, nous avons appris que le protagoniste du jeu, Coen, ne sera pas surpuissant. En outre, Rebel Wolves a, récemment, parlé de la place de la magie et la présence de romance dans The Blood of Dawnwalker.

De la magie et de la romance dans The Blood of Dawnwalker

Dans une FAQ sur le discord du jeu, Rebel Wolves a, effectivement, partagé des informations supplémentaires concernant The Blood of Dawnwalker, qui a déjà fait une forte impression auprès des joueurs et des joueuses. Les développeurs ont, de ce fait, expliqué que la magie sera présente sur The Blood of Dawnwalker, mais celle-ci sera « moins tape-à-l'œil » que sur d'autres jeux de fantasy.
Notre magie est moins tape-à-l'œil que celle utilisée dans les contextes de pure fantasy, et assez rare. Elle tourne autour de l'occulte - rituels, amulettes, reliques et invocations - plutôt que des boules de feu ou d'éclairs.
La communauté peut également s'attendre à de la romance sur The Blood of Dawnwalker. À l'heure actuelle, les développeurs de chez Rebel Wolves n'ont pas dévoilé de détails à ce sujet mais ont confirmé que le titre proposera des personnages pouvant être romancés. Nul doute que nous en saurons plus à propos de la romance dans The Blood of Dawnwalker dans les mois à venir.

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Pour le moment, The Blood of Dawnwalker ne possède pas encore de date ni même de fenêtre de sortie. L'Action-RPG de Rebel Wolves doit arriver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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