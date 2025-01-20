The Blood of Dawnwalker : Le protagoniste ne sera pas surpuissant

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 janvier 2025 à 17h04
Rebel Wolves a, récemment, expliqué que le personnage principal de The Blood of Dawnwalker, Coen, ne sera pas un super-héros.
The Blood of Dawnwalker : Le protagoniste ne sera pas surpuissant
Annoncé en janvier 2025, The Blood of Dawnwalker, développé par Rebel Wolves et édité par Bandai Namco, a livré son premier trailer ainsi que plusieurs informations sur son histoire. Sur The Blood of Dawnwalker, les joueurs et joueuses incarneront Coen, qui est mi-vampire mi-humain, mais non « surpuissant » pour autant, d'après Rebel Wolves.

Le protagoniste de The Blood of Dawnwalker ne sera pas un super-héros

Comme reporté par les journalistes du site GamingBolt, le PDG de Rebel Wolves et directeur du jeu, Konrad Tomaszkiewicz, a dit quelques mots concernant le protagoniste de The Blood of Dawnwalker au cours d'un stream sur Twitch. Ce dernier a, ainsi, expliqué que Coen n'est pas un « super-héros » et n'est pas « surpuissant » :
Ce que j'aime chez Coen, c'est qu'il ne sera jamais un super-héros. Il ne sera jamais surpuissant. Pendant la journée, en tant qu'humain, il peut se battre avec une épée. Il peut utiliser et découvrir la magie noire, mais il peut être tué par n'importe qui.
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Jakub Szamalek, qui est scénariste et le directeur narratif de The Blood of Dawnwalker, a ajouté que Coen « n'est pas le protagoniste typique d'un jeu ».
Ce n'est pas un vétéran qui a tout vu, qui est cynique sur le monde et qui commente le monde avec des répliques. C'est un jeune homme qui, au fond, est émotif ; il peut être vulnérable et il est honnête sur ce qu'il ressent.
Nul doute que nous en saurons plus à propos de The Blood of Dawnwalker et son protagoniste dans les mois à venir. D'ailleurs, rappelons que Rebel Wolves a prévu de montrer du gameplay cet été, mais nous ne savons pas quand précisément.
The Blood of Dawnwalker ne possède pas encore de date ni même de fenêtre de sortie. Cependant, l'Action-RPG de Rebel Wolves est attendu sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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