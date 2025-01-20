The Blood of Dawnwalker : Le protagoniste ne sera pas surpuissant

The Blood of Dawnwalker est-il un monde ouvert ?
Plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si The Blood of Dawnwalker propose un monde ouvert ou non.
Ce que j'aime chez Coen, c'est qu'il ne sera jamais un super-héros. Il ne sera jamais surpuissant. Pendant la journée, en tant qu'humain, il peut se battre avec une épée. Il peut utiliser et découvrir la magie noire, mais il peut être tué par n'importe qui.
Ce n'est pas un vétéran qui a tout vu, qui est cynique sur le monde et qui commente le monde avec des répliques. C'est un jeune homme qui, au fond, est émotif ; il peut être vulnérable et il est honnête sur ce qu'il ressent.Nul doute que nous en saurons plus à propos de The Blood of Dawnwalker et son protagoniste dans les mois à venir. D'ailleurs, rappelons que Rebel Wolves a prévu de montrer du gameplay cet été, mais nous ne savons pas quand précisément.
The Blood of Dawnwalker ne possède pas encore de date ni même de fenêtre de sortie. Cependant, l'Action-RPG de Rebel Wolves est attendu sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
The Blood of Dawnwalker's Protagonist Will "Never Be Overpowered," Says Game Director https://t.co/L4wWALN3Up pic.twitter.com/0XyKSfcKyx— GamingBolt (@GamingBoltTweet) January 20, 2025
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