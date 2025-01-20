The Blood of Dawnwalker : Le protagoniste ne sera pas surpuissant

Rebel Wolves a, récemment, expliqué que le personnage principal de The Blood of Dawnwalker, Coen, ne sera pas un super-héros.

Le protagoniste de The Blood of Dawnwalker ne sera pas un super-héros

Ce que j'aime chez Coen, c'est qu'il ne sera jamais un super-héros. Il ne sera jamais surpuissant. Pendant la journée, en tant qu'humain, il peut se battre avec une épée. Il peut utiliser et découvrir la magie noire, mais il peut être tué par n'importe qui.







Ce n'est pas un vétéran qui a tout vu, qui est cynique sur le monde et qui commente le monde avec des répliques. C'est un jeune homme qui, au fond, est émotif ; il peut être vulnérable et il est honnête sur ce qu'il ressent.

The Blood of Dawnwalker's Protagonist Will "Never Be Overpowered," Says Game Director https://t.co/L4wWALN3Up pic.twitter.com/0XyKSfcKyx — GamingBolt (@GamingBoltTweet) January 20, 2025

Annoncé en janvier 2025,, développé par Rebel Wolves et édité par Bandai Namco, a livré son premier trailer ainsi que plusieurs informations sur son histoire.Comme reporté par les journalistes du site GamingBolt,au cours d'un stream sur Twitch. Ce dernier a, ainsi, expliqué queJakub Szamalek, qui est scénariste et le directeur narratif de, a ajouté que Coen « n'est pas le protagoniste typique d'un jeu ».Nul doute que nous en saurons plus à propos deet son protagoniste dans les mois à venir. D'ailleurs, rappelons que Rebel Wolves a prévu de montrer du gameplay cet été, mais nous ne savons pas quand précisément.ne possède pas encore de date ni même de fenêtre de sortie. Cependant, l'Action-RPG de Rebel Wolves est attendu sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.