Pour célébrer à sa manière le lancement de GTA 6, The Binding of Isaac a reçu une mise à jour. Mais celle-ci a provoqué un review bombing à cause d'un détail qui a été supprimé depuis.

Il est difficile d'échapper à la concurrence de Grand Theft Auto VI, même quand on s'appelle The Binding of Isaac: Rebirth. Le 19 novembre dernier, soit le même jour que le mastodonte de Rockstar, le titre recevait la mise à jour Repentance+. Lancée simultanément sur PC et consoles de salon, elle permet de profiter d'une nouveauté très attendue par les joueurs. Cependant, la fête a été gâchée par quelques notes qui ont provoqué un véritable tollé sur Steam.

Une pagaille provoquée par Suno

La mise à jour Repentance+, jusque-là en bêta ouverte, permet maintenant à l'ensemble des joueurs de profiter du mode coopératif et compétitif en ligne. Jusqu'à 4 joueurs peuvent être réunis dans une même partie, offrant de nouvelles possibilités de jeu et de nombreuses heures d'amusement pour les passionnés de défis. Pour l'occasion, d'autres détails ont été ajoutés comme de nouvelles musiques. Mais c'est là que réside le problème.

En fouillant les données de la mise à jour en question, un utilisateur de Reddit a découvert que certains des morceaux ajoutés au titre avaient été créés grâce à Suno. Or, il s'agit d'un outil IA qui génère de manière automatique des musiques en s'inspirant du travail d'autres artistes. Une fois cette révélation partagée en ligne, de nombreux joueurs se sont indignés. Ils ont donc publié des évaluations négatives.

Le créateur de The Binding of Isaac Rebirth a rapidement réagi, mais n'était pas au courant de ce détail

Suite à ces réactions, Edmund McMillen (créateur de The Binding of Isaac) a rapidement pris la parole sur les réseaux sociaux. Il explique notamment ne pas avoir été mis au courant de cette création assistée par IA et déclare que les morceaux concernés ont été supprimés des fichiers du jeu.

Woke up to a shit show, obviously I had no idea it featured generated music in the daily run, looking into how that happened and getting it removed, stay tuned. — 🜏 Edmund McMillen 🜏 (@edmundmcmillen) November 21, 2026

Toutefois, le mal est fait. En plus de la polémique liée à l'utilisation de Suno, les joueurs reprochent dans leurs évaluations la présence plus importante de bugs, d'un temps d'attente trop long pour ajouter le crossplay... Il met aussi en lumière le manque de communication entre le créateur du jeu et le studio Nicalis. Il ne reste plus qu'à espérer que ce genre d'erreur ne se reproduise pas.