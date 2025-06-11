La communauté se demande si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour The Alters. Nous vous donnons la réponse.
Développé ainsi qu'édité par 11 bit studios, The Alters
débarque au cours du mois de juin 2025 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, de ce fait, si The Alters arrive sur la précédente génération de consoles, à savoir sur PS4 et Xbox One
.
The Alters sort-il sur PS4 et Xbox One ?
Si vous vous questionnez à ce propos, sachez que la réponse est, malheureusement, négative : The Alters ne se rendra pas disponible sur PS4 et sur Xbox One
. Depuis sa toute première annonce, 11 bit studios a, en effet, précisé que The Alters
sort sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, ainsi que celle de Microsoft, la Xbox Series, en plus du PC.
Le studio de développement a, d'ailleurs, rappelé les plateformes concernées par The Alters
dans une publication sur le compte Twitter/X du jeu, datant du 11 juin 2025 : « Lancé le 13 juin, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Game Pass
».
Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent découvrir les aventures de Jan Dolski et de ses doubles doivent nécessairement utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront donc pas en profiter sur la précédente génération de consoles (PS4 et Xbox One).
Rappelons, en guise de conclusion, que The Alters
arrive le 13 juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, sur Xbox Series mais aussi sur PC (notamment via Steam, l'Epic Games Store et GOG). En outre, le titre de 11 bit studios entrera, dès le jour de sa sortie, dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass.
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