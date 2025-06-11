La communauté se demande si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour The Alters. Nous vous donnons la réponse.

The Alters sort-il sur PS4 et Xbox One ?

📺Take a peek behind the curtain! Discover how the mind-bending Launch Trailer for #TheAlters came to life @PlatigeImage



Launches June 13, on PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S and on Game Pass pic.twitter.com/wHeMBJg51x — The Alters | Coming this Friday 🐑 (@altersgame) June 11, 2025







Développé ainsi qu'édité par 11 bit studios,débarque au cours du mois de juin 2025 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, de ce fait,Si vous vous questionnez à ce propos, sachez que. Depuis sa toute première annonce, 11 bit studios a, en effet, précisé quesort sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, ainsi que celle de Microsoft, la Xbox Series, en plus du PC.Le studio de développement a, d'ailleurs, rappelé les plateformes concernées pardans une publication sur le compte Twitter/X du jeu, datant du 11 juin 2025 : « Lancé le 13 juin, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Game Pass ».Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent découvrir les aventures de Jan Dolski et de ses doubles doivent nécessairement utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront donc pas en profiter sur la précédente génération de consoles (PS4 et Xbox One).Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 13 juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, sur Xbox Series mais aussi sur PC (notamment via Steam, l'Epic Games Store et GOG). En outre, le titre de 11 bit studios entrera, dès le jour de sa sortie, dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass.