The Alters s'offre un nouveau trailer, avec du gameplay

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 février 2025 à 11h46
11 bit studios a partagé, il y a peu de temps, une nouvelle vidéo présentant The Alters, avec plusieurs séquences de gameplay.
The Alters s'offre un nouveau trailer, avec du gameplay
Depuis sa toute première annonce, l'énigmatique The Alters intrigue la communauté, en raison de son concept plutôt original. Même s'il va falloir patienter avant de pouvoir découvrir le titre, 11 bit studios a dévoilé un nouveau trailer, comportant du gameplay, pour The Alters.

Du gameplay partagé pour The Alters

En effet, les développeurs de The Alters ont, récemment, partagé un nouveau trailer présentant davantage The Alters. Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus de deux minutes, nous offre ainsi quelques séquences de gameplay, notamment en ce qui concerne la partie exploration et la dimension gestion/construction liée à la base mobile, qui fait office de refuge. L'ensemble étant commenté par les Alters, soient d'autres versions du protagoniste (Jan Dolski) qui brisent le quatrième mur. Autant dire que ce nouveau trailer pose le ton de l'aventure The Alters.

Miniature vidéo

Malheureusement, et comme vous le savez probablement déjà, au cours du mois de février, 11 bit studios a annoncé un nouveau report pour The Alters. Alors que le titre devait arriver en ce début d'année, The Alters sortira finalement courant 2025. Aucune fenêtre de sortie plus précise n'a été dévoilée, à ce jour.
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Pour finir, rappelons tout de même que The Alters doit débarquer sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. D'après les dernières informations connues, le titre intégrera le catalogue du Game Pass, dès son lancement.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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