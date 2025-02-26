The Alters s'offre un nouveau trailer, avec du gameplay

11 bit studios a partagé, il y a peu de temps, une nouvelle vidéo présentant The Alters, avec plusieurs séquences de gameplay.

Du gameplay partagé pour The Alters







Depuis sa toute première annonce, l'énigmatiqueintrigue la communauté, en raison de son concept plutôt original. Même s'il va falloir patienter avant de pouvoir découvrir le titre,En effet,. Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus de deux minutes, nous offre ainsi, notamment en ce qui concerne la partie exploration et la dimension gestion/construction liée à la base mobile, qui fait office de refuge., soient d'autres versions du protagoniste (Jan Dolski) qui brisent le quatrième mur. Autant dire que ce nouveau trailer pose le ton de l'aventureMalheureusement, et comme vous le savez probablement déjà, au cours du mois de février, 11 bit studios a annoncé un nouveau report pour. Alors que le titre devait arriver en ce début d'année,sortira finalement courant 2025. Aucune fenêtre de sortie plus précise n'a été dévoilée, à ce jour.Pour finir, rappelons tout de même quedoit débarquer sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. D'après les dernières informations connues, le titre intégrera le catalogue du Game Pass, dès son lancement.