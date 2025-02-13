The Alters reporte, une nouvelle fois, sa sortie

11 bit studios a indiqué, il y a peu de temps, que The Alters ne sortira finalement pas au début de cette année 2025 mais plus tard.

Un nouveau report pour The Alters

Subject: Project Dolly – Schedule Update



Dear Mr. Dolski,



First and foremost, we would like to express our sincere appreciation for your persistent enthusiasm and unwavering dedication to Project Dolly—as reflected in the multitude of messages you have diligently sent to our… pic.twitter.com/60zBRqIE9y — The Alters (@altersgame) February 12, 2025

Bien que nous reconnaissions qu'il ne s'agit peut-être pas de la mise à jour que vous espériez, ce temps supplémentaire est consacré à affiner les paramètres de la mission et à s'assurer que tous les systèmes essentiels répondent aux normes intransigeantes d'Ally Corp. En outre, cela nous permet également d'intégrer de nouvelles améliorations au projet Dolly [The Alters], afin que votre déploiement éventuel soit plus excitant et gratifiant que prévu.



Comme vous le savez, « presque prêt » ne fait pas partie du vocabulaire d'Ally Corp. Ce délai supplémentaire nous permettra de nous assurer que chaque aspect du projet Dolly fonctionne avec une efficacité maximale, pour un résultat qui profitera à la fois à l'organisation et, bien sûr, à vous-même.

Initialement prévu pour la fin de l'année 2024,devait normalement arriver début 2025. Toutefois, 11 bit studios a, récemment, partagé une mauvaise nouvelle :Via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui est tournée comme un document émis par l'entreprise Ally Corp, dont Jan Dolski (protagoniste) en est l'employé,. Le titre, qui devait débarquer au début de cette année, n'arrivera finalement que courant 2025. Aucune fenêtre de sortie plus précise n'a été communiquée.pour affiner l'ensemble :Reste donc à savoir quand nous pourrons poser les mains sur, qui est toujours prévu pour cette année 2025. Le titre doit, pour rappel, arriver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et doit intégrer le catalogue du Game Pass, dès son lancement.