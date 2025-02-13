The Alters reporte, une nouvelle fois, sa sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 février 2025 à 16h03
11 bit studios a indiqué, il y a peu de temps, que The Alters ne sortira finalement pas au début de cette année 2025 mais plus tard.
The Alters reporte, une nouvelle fois, sa sortie
Initialement prévu pour la fin de l'année 2024, The Alters devait normalement arriver début 2025. Toutefois, 11 bit studios a, récemment, partagé une mauvaise nouvelle : The Alters est, encore une fois, reporté.

Un nouveau report pour The Alters

Via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui est tournée comme un document émis par l'entreprise Ally Corp, dont Jan Dolski (protagoniste) en est l'employé, 11 bit studios a, effectivement, annoncé que la sortie de The Alters est repoussée. Le titre, qui devait débarquer au début de cette année, n'arrivera finalement que courant 2025. Aucune fenêtre de sortie plus précise n'a été communiquée.
Les développeurs de The Alters apportent des justifications quant à ce nouveau report et déclarent avoir besoin de plus de temps pour affiner l'ensemble :
Bien que nous reconnaissions qu'il ne s'agit peut-être pas de la mise à jour que vous espériez, ce temps supplémentaire est consacré à affiner les paramètres de la mission et à s'assurer que tous les systèmes essentiels répondent aux normes intransigeantes d'Ally Corp. En outre, cela nous permet également d'intégrer de nouvelles améliorations au projet Dolly [The Alters], afin que votre déploiement éventuel soit plus excitant et gratifiant que prévu.

Comme vous le savez, « presque prêt » ne fait pas partie du vocabulaire d'Ally Corp. Ce délai supplémentaire nous permettra de nous assurer que chaque aspect du projet Dolly fonctionne avec une efficacité maximale, pour un résultat qui profitera à la fois à l'organisation et, bien sûr, à vous-même.
Reste donc à savoir quand nous pourrons poser les mains sur The Alters, qui est toujours prévu pour cette année 2025. Le titre doit, pour rappel, arriver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et doit intégrer le catalogue du Game Pass, dès son lancement.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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