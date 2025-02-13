The Alters reporte, une nouvelle fois, sa sortie

The Alters révèle son DLC Last Variable avec une date de sortie
11 bit studios a, récemment, dévoilé le DLC « Last Variable » de The Alters, dont la date de sortie est proche.
Les développeurs de The Alters apportent des justifications quant à ce nouveau report et déclarent avoir besoin de plus de temps pour affiner l'ensemble :
Subject: Project Dolly – Schedule Update— The Alters (@altersgame) February 12, 2025
Dear Mr. Dolski,
First and foremost, we would like to express our sincere appreciation for your persistent enthusiasm and unwavering dedication to Project Dolly—as reflected in the multitude of messages you have diligently sent to our… pic.twitter.com/60zBRqIE9y
Bien que nous reconnaissions qu'il ne s'agit peut-être pas de la mise à jour que vous espériez, ce temps supplémentaire est consacré à affiner les paramètres de la mission et à s'assurer que tous les systèmes essentiels répondent aux normes intransigeantes d'Ally Corp. En outre, cela nous permet également d'intégrer de nouvelles améliorations au projet Dolly [The Alters], afin que votre déploiement éventuel soit plus excitant et gratifiant que prévu.Reste donc à savoir quand nous pourrons poser les mains sur The Alters, qui est toujours prévu pour cette année 2025. Le titre doit, pour rappel, arriver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et doit intégrer le catalogue du Game Pass, dès son lancement.
Comme vous le savez, « presque prêt » ne fait pas partie du vocabulaire d'Ally Corp. Ce délai supplémentaire nous permettra de nous assurer que chaque aspect du projet Dolly fonctionne avec une efficacité maximale, pour un résultat qui profitera à la fois à l'organisation et, bien sûr, à vous-même.
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