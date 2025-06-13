The Alters : Quelle est sa durée de vie ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 juin 2025 à 16h33
Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie de The Alters, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer le jeu de survie de 11 bit studios.
The Alters : Quelle est sa durée de vie ?
Disponible sur diverses plateformes, The Alters est considéré comme un jeu de science-fiction et de survie, qui est développé ainsi qu'édité par 11 bit studios (connu notamment pour This War of Mine et Frostpunk). De nombreux joueurs et joueuses ont prévu de se plonger dans ce titre. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent quelle est la durée de vie de The Alters.

Durée de vie de The Alters

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La durée de vie de The Alters dépend, comme vous vous en doutez, de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous souhaitez empocher le Platine ou bien 100 % de The Alters, vous passerez nécessairement plus d'heures sur le titre qu'une personne ne désirant que terminer l'histoire principale. De plus, cela va dépendre du mode de difficulté sélectionné, des Alters créés ou encore du temps alloué à la collecte de ressources.

Combien d'heures pour terminer The Alters ?

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Cependant, grâce aux différents retours et à notre expérience personnelle sur le soft, nous pouvons vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de The Alters, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué deux objectifs précis : finir seulement l'histoire principale ou bien atteindre le 100 %.
  • Terminer l'histoire principale de The Alters → Environ 20 heures.
  • Terminer The Alters à 100 % → Plus de 30 heures.
Ainsi, la durée de vie de The Alters est plutôt correcte. Soulignons, à ce sujet, que le titre offre une certaine rejouabilité, étant donné qu'il est difficile de tout faire et de tout voir en une seule partie. Il se peut, de ce fait, que vous deviez lancer une deuxième run pour le 100 %/Platine de The Alters.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Alters, qui est sorti le 13 juin 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre figure dans le catalogue du Game Pass.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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