The Alters : Quelle difficulté choisir ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 juin 2025 à 14h25
Si vous ne savez pas quelle difficulté choisir sur The Alters, sachez que nous vous partageons quelques informations et conseils qui pourraient vous aider.
The Alters : Quelle difficulté choisir ?
Pour leur aventure aux côtés de Jan Dolski, sur The Alters, les joueurs et les joueuses ont le choix entre plusieurs modes de difficulté. Cette diversité permet, ainsi, à chacun de profiter de l'expérience qui lui convient le plus. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas quel mode de difficulté sélectionner en débutant votre périple sur le titre de 11 bit studio. 

C'est pourquoi, nous vous apportons, dans ce qui suit, quelques explications et conseils qui pourraient vous aider à choisir un mode de difficulté sur The Alters

Quelle difficulté choisir sur The Alters ? 

Les modes de difficulté et paramètres sur The Alters

En lançant une nouvelle partie sur The Alters, la communauté doit nécessairement opter pour l'un des deux modes de difficulté proposés. Les développeurs ont, en outre, ajouté d'autres paramètres, dits « éléments d'action », qui permettent de personnaliser davantage l'expérience.
  • Mode de difficulté « Standard » pour la gestion/l'économie :
    • Description → « Vivez une expérience de survie et de gestion indulgente. Recommandé pour les joueurs qui ont peu d'expérience dans les jeux de gestion ».
  • Mode de difficulté « Exigeante » pour la gestion/l'économie :
    • Description → « Faites face à des défis de gestion difficiles qui mettent l'accent sur la stratégie et la survie. Recommandé pour les joueurs expérimentés ou ceux qui ont déjà terminé l'aventure ».
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En ce qui concerne la partie à propos des éléments d'actions, voici ce que vous pouvez choisir :
  • Facile → « Les éléments d'actions du jeu sont plus cléments ».
  • Modérée → « Un niveau de difficulté standard pour des défis à base d'action ».
  • Difficile → « Mettez-vous au défi grâce à des éléments d'action plus difficiles ».

Quel mode de difficulté sélectionner sur The Alters ?

Si vous souhaitez pleinement profiter de l'histoire de The Alters, nous vous conseillons de choisir la difficulté Standard, et de paramétrer les éléments d'actions sur l'option qui vous convient le plus. Cela n'empêchera pas le jeu de se montrer exigeant, par moments, surtout en ce qui concerne l'organisation de la base mobile, la collecte de ressources et la gestion des Alters.

Autrement, si vous désirez un véritable challenge, vous pouvez lancer une partie dans le mode de difficulté « Exigeante ». Soyez ainsi prêt à faire face à de vrais défis, qui vous demanderont d'anticiper de nombreuses choses, pour mener à bien l'aventure de Jan Dolski. Nous ne vous le conseillons pas pour une première run, tant cela pourrait se montrer véritablement ardu. Comme indiqué, il est tout à fait possible de modifier ces choix, une fois en jeu, et ce, à tout moment.
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En guise de conclusion, rappelons que The Alters est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre figure également dans le catalogue du Game Pass.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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