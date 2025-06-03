The Alters : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 11 juin 2025 à 16h47
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit The Alters.
The Alters : Les configurations PC
Développé ainsi qu'édité par 11 bit studios (connu notamment pour la franchise Frostpunk et This War of Mine), The Alters doit arriver sur diverses plateformes de jeu au cours du mois de juin 2025. Catégorisé comme un jeu de survie et d'action-aventure, le titre est plutôt attendu par la communauté.

D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner The Alters.

Configurations PC The Alters

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de The Alters, sachez que 16 Go de mémoire vive sont demandés, que ce soit pour la configuration minimale ou la recommandée. De plus, selon les détails partagés sur la page Steam du soft, il convient de posséder 50 Go d'espace disque pour installer et jouer à The Alters.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de The Alters ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Config minimale

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou supérieur, 64-bit
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire
  • Processeur → Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 5 1600
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 570 ou Intel Arc A570 (6 Go de mémoire vidéo)
  • DirectX Version 12
  • Espace disque → 50 Go d'espace disque disponible
  • Note supplémentaire SSD requis

Config recommandée

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou supérieur, 64-bit
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire
  • Processeur → Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 5800X
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 6600 XT ou Intel Arc A770 (8 Go de mémoire vidéo)
  • DirectX Version 12
  • Espace disque → 50 Go d'espace disque disponible
  • Note supplémentaire → SSD requis - NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT (10 Go mémoire vidéo) pour de la 4K
Miniature vidéo

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Alters arrive le 13 juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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