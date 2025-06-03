The Alters : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit The Alters.

Configurations PC The Alters

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10 ou supérieur, 64-bit

Windows 10 ou supérieur, 64-bit Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 5 1600 Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 570 ou Intel Arc A570 (6 Go de mémoire vidéo)

NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 570 ou Intel Arc A570 (6 Go de mémoire vidéo) DirectX → Version 12

Version 12 Espace disque → 50 Go d'espace disque disponible

50 Go d'espace disque disponible Note supplémentaire → SSD requis

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 ou supérieur, 64-bit

Windows 10 ou supérieur, 64-bit Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 5800X Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 6600 XT ou Intel Arc A770 (8 Go de mémoire vidéo)

NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 6600 XT ou Intel Arc A770 (8 Go de mémoire vidéo) DirectX → Version 12

Version 12 Espace disque → 50 Go d'espace disque disponible

50 Go d'espace disque disponible Note supplémentaire → SSD requis - NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT (10 Go mémoire vidéo) pour de la 4K







Développé ainsi qu'édité par 11 bit studios (connu notamment pour la franchise Frostpunk et This War of Mine),doit arriver sur diverses plateformes de jeu au cours du mois de juin 2025. Catégorisé comme un jeu de survie et d'action-aventure, le titre est plutôt attendu par la communauté.D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez que 16 Go de mémoire vive sont demandés, que ce soit pour la configuration minimale ou la recommandée. De plus, selon les détails partagés sur la page Steam du soft, il convient de posséder 50 Go d'espace disque pour installer et jouer àPour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 13 juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.