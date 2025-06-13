The Alters : La liste complète des trophées et des succès

The Alters dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour décrocher le 100 %/Platine du jeu de 11 bit studios. Nous vous dévoilons la liste complète.
Comme un très grand nombre de jeux, The Alters propose une liste de trophées et de succès
. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le 100 % ou Platine du jeu de survie et de science-fiction de 11 bit studios doivent nécessairement la consulter et s'intéresser aux intitulés. De ce fait, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de The Alters
.
Liste des trophées et succès de The Alters
Pour décrocher le 100 % ou bien Platine de The Alters
, qui est baptisé « Singularité quantique », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'histoire principale, effectuer des actions bien précises et progresser avec différents Alters. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de The Alters
(attention, certains intitulés pourraient vous spoiler) :
- Le survivant → Atteindre la base.
- Ça fait deux → Créer le premier Alter.
- Plus profond → Créer le premier avant-poste.
- Avançons → Finir le prologue.
- Le pont → Construire un pont au-dessus de la rivière de lave.
- Inarrêtables → Finir l'acte 1.
- En pleine tempête → Finir l'acte 2.
- C'est l'heure de rentrer à la maison → Finir l'acte 3.
- Te voilà → Trouver la base des rebelles.
- Implant de la société → Commencer à traiter les mutations cérébrales avec des implants.
- Science audacieuse → Commencer à traiter les mutations cérébrales avec la thérapie expérimentale.
- Son dernier souhait → Finir l'intrigue du Technicien.
- Vérité cachée → Finir l'intrigue du Scientifique.
- Le mettre en sécurité → Finir l'intrigue du Raffineur.
- Refonde de soi → Finir l'intrigue du Mineur.
- L'autre homme → Finir l'intrigue du Botaniste.
- Rusé comme un renard → Finir l'intrigue du Garde.
- Sisysphe heureux → Finir l'intrigue du Docteur.
- Relax, mec → Finir l'intrigue du Psy.
- Une place dans le cœur des gens → Finir l'intrigue du Travailleur.
- Assurance → Apprendre la leçon du Technicien, l'assurance.
- Confiance → Apprendre la leçon du Botaniste, la confiance.
- Vulnérabilité → Apprendre la leçon du Mineur, la vulnérabilité.
- Charisme → Apprendre la leçon du Travailleur, le charisme.
- Optimisme → Apprendre la leçon du Raffineur, l'optimisme.
- Intégrité → Apprendre la leçon du Docteur, l'intégrité.
- Détente → Apprendre la leçon du Psy, la détente.
- Perspicacité → Apprendre la leçon du Garde, la perspicacité.
- Joie de vie → Apprendre la leçon de Tabula Rasa, la joie de vivre.
- Pragmatisme → Apprendre la leçon du Scientifique, le pragmatisme.
- Conscience → Un membre inattendu reste avec l'équipage.
- Qui d'autre est là ? → Améliorer l'ordinateur quantique.
- Constructeur ultime → Construire tous les modules possibles.
- Réunis → Convaincre les rebelles de revenir.
- Plus qu'un objet → Donner à chaque Alter au moins un objet personnel.
- Tous seuls → Créer tous les Alters possibles.
- Toujours plus → Construire la deuxième arche de rapidium.
- On en avait bien besoin → Construire la troisième arche de rapidium.
- La mission avant tout → Construire la quatrième arche de rapidium.
- Contre toute attente → Construire la cinquième arche de rapidium.
- Super-Jan → Apprendre toutes les leçons des Alters.
- Gestion intelligente → Commencer une fonction de maintien de la production.
- Comme c'est grand ! → Agrandir la base pour la première fois.
- Village ambulant de Jan → Agrandir la base à sa capacité maximum.
- Bèèè ! → Caresser le mouton.
- La voie bureaucratique → Terminer le jeu avec l'aide de la société.
- La voie de Maxwell → Terminer le jeu avec l'aide de Maxwell.
- Industrie avancée → Créer la première portion de ressources à la raffinerie.
- Nos boucliers sont fiables → Traverser 20 anomalies.
- Ce qu'on fait par amour → Trahir tout le monde avec le Botaniste.
- Bouquet final → Faire exploser la base.
- On a réussi ensemble → Survivre à la tempête magnétique.
- Une nouvelle perspective → Se faire un tatouage alternatif avec Naranath Bhranthan.
- J'ai plus de mérite qu'un autre → Revenir sur Terre en tant que Botaniste.
- Tout seul → Laisser les Alters à la merci des autres.
Pour rappel, The Alters
, qui est sorti le 13 juin 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre figure dans le Game Pass.
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