The Alters : La liste complète des trophées et des succès

The Alters dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour décrocher le 100 %/Platine du jeu de 11 bit studios. Nous vous dévoilons la liste complète.

Liste des trophées et succès de The Alters

Le survivant → Atteindre la base.

→ Atteindre la base. Ça fait deux → Créer le premier Alter.

→ Créer le premier Alter. Plus profond → Créer le premier avant-poste.

→ Créer le premier avant-poste. Avançons → Finir le prologue.

→ Finir le prologue. Le pont → Construire un pont au-dessus de la rivière de lave.

→ Construire un pont au-dessus de la rivière de lave. Inarrêtables → Finir l'acte 1.

→ Finir l'acte 1. En pleine tempête → Finir l'acte 2.

→ Finir l'acte 2. C'est l'heure de rentrer à la maison → Finir l'acte 3.

→ Finir l'acte 3. Te voilà → Trouver la base des rebelles.

→ Trouver la base des rebelles. Implant de la société → Commencer à traiter les mutations cérébrales avec des implants.

→ Commencer à traiter les mutations cérébrales avec des implants. Science audacieuse → Commencer à traiter les mutations cérébrales avec la thérapie expérimentale.

→ Commencer à traiter les mutations cérébrales avec la thérapie expérimentale. Son dernier souhait → Finir l'intrigue du Technicien.

→ Finir l'intrigue du Technicien. Vérité cachée → Finir l'intrigue du Scientifique.

→ Finir l'intrigue du Scientifique. Le mettre en sécurité → Finir l'intrigue du Raffineur.

→ Finir l'intrigue du Raffineur. Refonde de soi → Finir l'intrigue du Mineur.

→ Finir l'intrigue du Mineur. L'autre homme → Finir l'intrigue du Botaniste.

→ Finir l'intrigue du Botaniste. Rusé comme un renard → Finir l'intrigue du Garde.

→ Finir l'intrigue du Garde. Sisysphe heureux → Finir l'intrigue du Docteur.

→ Finir l'intrigue du Docteur. Relax, mec → Finir l'intrigue du Psy.

→ Finir l'intrigue du Psy. Une place dans le cœur des gens → Finir l'intrigue du Travailleur.

→ Finir l'intrigue du Travailleur. Assurance → Apprendre la leçon du Technicien, l'assurance.

→ Apprendre la leçon du Technicien, l'assurance. Confiance → Apprendre la leçon du Botaniste, la confiance.

→ Apprendre la leçon du Botaniste, la confiance. Vulnérabilité → Apprendre la leçon du Mineur, la vulnérabilité.

→ Apprendre la leçon du Mineur, la vulnérabilité. Charisme → Apprendre la leçon du Travailleur, le charisme.

→ Apprendre la leçon du Travailleur, le charisme. Optimisme → Apprendre la leçon du Raffineur, l'optimisme.

→ Apprendre la leçon du Raffineur, l'optimisme. Intégrité → Apprendre la leçon du Docteur, l'intégrité.

→ Apprendre la leçon du Docteur, l'intégrité. Détente → Apprendre la leçon du Psy, la détente.

→ Apprendre la leçon du Psy, la détente. Perspicacité → Apprendre la leçon du Garde, la perspicacité.

→ Apprendre la leçon du Garde, la perspicacité. Joie de vie → Apprendre la leçon de Tabula Rasa, la joie de vivre.

→ Apprendre la leçon de Tabula Rasa, la joie de vivre. Pragmatisme → Apprendre la leçon du Scientifique, le pragmatisme.

→ Apprendre la leçon du Scientifique, le pragmatisme. Conscience → Un membre inattendu reste avec l'équipage.

→ Un membre inattendu reste avec l'équipage. Qui d'autre est là ? → Améliorer l'ordinateur quantique.

→ Améliorer l'ordinateur quantique. Constructeur ultime → Construire tous les modules possibles.

→ Construire tous les modules possibles. Réunis → Convaincre les rebelles de revenir.

→ Convaincre les rebelles de revenir. Plus qu'un objet → Donner à chaque Alter au moins un objet personnel.

→ Donner à chaque Alter au moins un objet personnel. Tous seuls → Créer tous les Alters possibles.

→ Créer tous les Alters possibles. Toujours plus → Construire la deuxième arche de rapidium.

→ Construire la deuxième arche de rapidium. On en avait bien besoin → Construire la troisième arche de rapidium.

→ Construire la troisième arche de rapidium. La mission avant tout → Construire la quatrième arche de rapidium.

→ Construire la quatrième arche de rapidium. Contre toute attente → Construire la cinquième arche de rapidium.

→ Construire la cinquième arche de rapidium. Super-Jan → Apprendre toutes les leçons des Alters.

→ Apprendre toutes les leçons des Alters. Gestion intelligente → Commencer une fonction de maintien de la production.

→ Commencer une fonction de maintien de la production. Comme c'est grand ! → Agrandir la base pour la première fois.

→ Agrandir la base pour la première fois. Village ambulant de Jan → Agrandir la base à sa capacité maximum.

→ Agrandir la base à sa capacité maximum. Bèèè ! → Caresser le mouton.

→ Caresser le mouton. La voie bureaucratique → Terminer le jeu avec l'aide de la société.

→ Terminer le jeu avec l'aide de la société. La voie de Maxwell → Terminer le jeu avec l'aide de Maxwell.

→ Terminer le jeu avec l'aide de Maxwell. Industrie avancée → Créer la première portion de ressources à la raffinerie.

→ Créer la première portion de ressources à la raffinerie. Nos boucliers sont fiables → Traverser 20 anomalies.

→ Traverser 20 anomalies. Ce qu'on fait par amour → Trahir tout le monde avec le Botaniste.

→ Trahir tout le monde avec le Botaniste. Bouquet final → Faire exploser la base.

→ Faire exploser la base. On a réussi ensemble → Survivre à la tempête magnétique.

→ Survivre à la tempête magnétique. Une nouvelle perspective → Se faire un tatouage alternatif avec Naranath Bhranthan.

→ Se faire un tatouage alternatif avec Naranath Bhranthan. J'ai plus de mérite qu'un autre → Revenir sur Terre en tant que Botaniste.

→ Revenir sur Terre en tant que Botaniste. Tout seul → Laisser les Alters à la merci des autres.







Comme un très grand nombre de jeux,. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le 100 % ou Platine du jeu de survie et de science-fiction de 11 bit studios doivent nécessairement la consulter et s'intéresser aux intitulés. De ce fait, ci-dessous, nous vous partageonsPour décrocher le 100 % ou bien Platine de, qui est baptisé « Singularité quantique », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'histoire principale, effectuer des actions bien précises et progresser avec différents Alters. Mais, sans plus attendre, voici(attention, certains intitulés pourraient vous spoiler) :Pour rappel,, qui est sorti le 13 juin 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre figure dans le Game Pass.