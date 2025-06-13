The Alters : L'humeur des Alters, comment l'améliorer pour les rendre heureux ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 juin 2025 à 17h39
Nous vous expliquons comment maintenir le bonheur des Alters et améliorer leur humeur sur The Alters.
The Alters : L'humeur des Alters, comment l'améliorer pour les rendre heureux ?
Sur le nouveau jeu de 11 bit studios, The Alters, les joueurs et les joueuses doivent créer des doubles de Jan Dolski, soient des Alters, mais aussi s'assurer de leur bonne humeur, pour une meilleure cohésion d'équipe et ainsi permettre la survie de tous. Toutefois, cela n'est pas aussi simple, étant donné que les Alters peuvent très rapidement devenir de mauvaise humeur, voire se rebeller. 

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment améliorer l'humeur des Alters sur The Alters, et maintenir leur bonheur, pour éviter toute rébellion.

Comment améliorer l'humeur des Alters et les rendre heureux sur The Alters ?

Afin de maintenir les Alters dans une bonne humeur, ou auquel cas l'améliorer, sur The Alters, les joueurs et les joueuses ont plusieurs options. Certaines d'entre elles concernent la configuration de la base mobile, tandis que d'autres exigent de faire attention aux Alters et à leur personnalité. Mais, voici différentes façons d'améliorer l'humeur des Alters sur The Alters :
  • Faites attention aux besoins de chaque Alter.
    • Assurez-vous, par exemple, que chaque double de Jan Dolski possède un lit pour dormir et que suffisamment de nourriture soit disponible dans la cuisine.
  • Discutez avec les Alters, et ce, de façon réfléchie.
    • Étant donné que chaque Alter a sa propre personnalité, veillez bien à opter pour les choix de dialogue adéquats lors des conversations. De plus, n'hésitez pas à leur parler régulièrement.
  • Donnez-leur des cadeaux, dès que possible.
    • Normalement, en explorant la planète, vous aurez l'occasion de récupérer différents items (dans des petits containers de couleur, par exemple). Ces éléments sont à offrir aux Alters et peuvent, ainsi, leur redonner le moral.
  • Organisez une soirée film.
    • Si vous construisez la salle communautaire, vous pourrez rassembler tous les Alters pour regarder un film. Cela octroiera un boost émotionnel à toute l'équipe.
  • Jouez au bière-pong.
    • Dans la salle communautaire, vous pouvez jouer au bière-pong avec les Alters. Il s'agit d'un mini-jeu, qui permet d'améliorer l'humeur de l'équipe.
  • Créez le Psy et la « contemplation room ».
    • Dès que vous le pouvez, créez l'Alter Psy via l'ordinateur quantique ainsi que la pièce mentionnée.
  • Soignez les Alters, si besoin.
    • Faire attention à la santé physique des Alters est également important pour améliorer la bonne humeur de chacun.
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Ainsi, comme vous l'aurez compris, afin d'améliorer l'humeur des Alters et les rendre le plus heureux possible, vous devrez passer du temps avec eux et vous assurer que leurs besoins soient satisfaits. Cela nécessite, certaines fois, de construire des modules de base spécifiques ou bien de créer les Alters adéquats. Maintenir la bonne humeur des Alters est primordial sur The Alters car si ces derniers se rebellent, ce sera game over.

Remarquons, à ce propos, que vous pouvez à tout moment connaître l'état mental d'un Alter en ouvrant le menu en jeu et en vous rendant dans l'onglet « Alters ». N'hésitez pas à consulter cela régulièrement pour vous assurer de la bonne humeur des Alters.

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En guise de conclusion, rappelons que The Alters est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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