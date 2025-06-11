The Alters : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de The Alters en France, afin d'être prêt pour son lancement.
L'attente touche, très bientôt, à sa fin : The Alters
, qui est développé ainsi qu'édité par 11 bit studios, arrive dans très peu de temps, soit au cours du mois de juin 2025. De nombreux joueurs et joueuses, fans ou non des productions dudit studio de développement, ont hâte de découvrir les aventures de Jan Dolski.
Si vous faites partie des plus impatients, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de The Alters en France, sur consoles ainsi que sur PC
, afin que vous puissiez lancer le jeu de science-fiction et de survie de 11 bit studios dès que possible.
Heure de sortie de The Alters en France sur PC et consoles
Avant tout, soulignons le fait que The Alters
sort le 13 juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. En ce qui concerne son heure de lancement
, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne.
Ainsi, selon les informations partagées dans une publication sur le compte Twitter/X du jeu, l'heure de sortie de The Alters est fixée à 14h (heure française), le 13 juin 2025
. À partir de ce moment-là, il sera donc possible de parcourir ce nouveau jeu étant donné que The Alters
sera jouable pour tous.
11 bit studios a précisé, via le compte Twitter/X du jeu, que le prétéléchargement de The Alters
est dès à présent disponible, et ce, sur PS5 ainsi que Xbox Series.
Dans tous les cas, rendez-vous le 13 juin 2025, en début d'après-midi, pour plonger dans The Alters
et ainsi découvrir les péripéties de Jan Dolski, le protagoniste de ce nouveau jeu développé par 11 bit studios. Rappelons que le titre se rendra disponible, à cette date, sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et sur PC (via Steam, Epic Games Store et GOG). The Alters
entrera, de plus, dans le catalogue du Game Pass, à sa sortie.
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