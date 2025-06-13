The Alters : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Les joueurs et les joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC de The Alters avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.

Est-il possible de jouer à The Alters sur PC avec une manette ?







Sorti au cours du mois de juin 2025 sur diverses plateformes de jeu,, qui est développé ainsi qu'édité par 11 bit studios, est un jeu de science-fiction et de survie. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans les aventures de Jan Dolski.D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent, plutôt qu'avec le clavier et la souris.Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que. Cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui préfèrent utiliser un contrôleur pour ce genre de jeu.Remarquons que 11 bit studios a, notamment, partagé cette information sur la page Steam du titre. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart figurant dans la colonne de droite, nous pouvons lire la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs ».D'ailleurs, à cet endroit, les développeurs précisent que les joueurs et les joueuses peuvent utiliser des manettes Xbox ou bien celle de la dernière console de Sony/PlayStation, la DualSense. Il est, toutefois, indiqué que la manette de la PS5 ne peut être utilisée qu'en filaire, soit en USB. De ce fait, si vous souhaitez, il vous suffit de brancher votre périphérique (et ce, selon les possibilités d'un point de vue connectique de celui-ci).Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est disponible depuis le 13 juin 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. En outre, soulignons le fait que le titre est dans le catalogue du Game Pass, au moment où nous écrivons ces lignes.