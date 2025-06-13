The Alters : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 juin 2025 à 14h14
Les joueurs et les joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC de The Alters avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.
The Alters : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?
Sorti au cours du mois de juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, The Alters, qui est développé ainsi qu'édité par 11 bit studios, est un jeu de science-fiction et de survie. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans les aventures de Jan Dolski.

D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si le titre prend en charge les contrôleurs et donc s'il est possible de jouer à The Alters sur PC avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.

Est-il possible de jouer à The Alters sur PC avec une manette ?

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Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est positive : il est, en effet, possible de parcourir The Alters avec une manette sur PC. Cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui préfèrent utiliser un contrôleur pour ce genre de jeu.

Remarquons que 11 bit studios a, notamment, partagé cette information sur la page Steam du titre. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart figurant dans la colonne de droite, nous pouvons lire la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs ».

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D'ailleurs, à cet endroit, les développeurs précisent que les joueurs et les joueuses peuvent utiliser des manettes Xbox ou bien celle de la dernière console de Sony/PlayStation, la DualSense. Il est, toutefois, indiqué que la manette de la PS5 ne peut être utilisée qu'en filaire, soit en USB. De ce fait, si vous souhaitez jouer à The Alters sur PC avec une manette, il vous suffit de brancher votre périphérique (et ce, selon les possibilités d'un point de vue connectique de celui-ci).
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Rappelons, en guise de conclusion, que The Alters, qui est disponible depuis le 13 juin 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. En outre, soulignons le fait que le titre est dans le catalogue du Game Pass, au moment où nous écrivons ces lignes.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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