The Alters est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 juin 2025 à 10h50
De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence ou non de The Alters dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
The Alters est-il dans le Game Pass ?
Développé ainsi qu'édité par 11 bit studios, The Alters est un jeu de science-fiction et de survie, dans lequel les joueurs et les joueuses incarnent Jan Dolski, qui est capable de créer des doubles de lui-même. Plusieurs personnes au sein de la communauté ont prévu de se plonger dans cette nouvelle aventure signée par les créateurs de This War of Mine. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à savoir à propos de l'arrivée de The Alters dans le Game Pass.

The Alters est-il dans le Game Pass ?

the-alters-jan-dolski-protagoniste
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : The Alters figure dans le Game Pass, et ce, depuis son lancement officiel, qui date du 13 juin 2025.
D'après les informations dévoilées par 11 bit studios ainsi que Microsoft, The Alters est, ainsi, disponible via le Game Pass Ultimate mais aussi le PC Game Pass, le rendant alors jouable sur PC, Xbox Series et par le biais du Cloud. Comme vous l'aurez dès lors compris, si vous possédez un abonnement actif au Game Pass Ultimate ou bien au PC Game Pass, vous pouvez donc découvrir les aventures de Jan Dolski, narrées dans The Alters, via le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que The Alters débarque le 13 juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam, l'Epic Games Store et GOG). Le studio de développement ne semble pas avoir prévu de version PS4 ou bien Xbox One du soft.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

The Alters révèle son DLC Last Variable avec une date de sortie
The Alters 07 juin 2026

The Alters révèle son DLC Last Variable avec une date de sortie

11 bit studios a, récemment, dévoilé le DLC « Last Variable » de The Alters, dont la date de sortie est proche.
The Alters va se doter d'une importante mise à jour, avec de nouveaux contenus attendus
The Alters 26 novembre 2025

The Alters va se doter d'une importante mise à jour, avec de nouveaux contenus attendus

11 bit studios a, récemment, annoncé une nouvelle mise à jour majeure et gratuite pour The Alters, avec sa date de sortie et des informations sur son contenu.
Notre interview de The Alters : « C'est un jeu qui vous appartient »
The Alters 02 juillet 2025

Notre interview de The Alters : « C'est un jeu qui vous appartient »

Sorti au cours du mois de juin 2025, The Alters a grandement plu aux joueurs et aux joueuses, mais aussi à la presse spécialisée. Nous avons pu nous entretenir avec la scénariste du titre de 11 bit studios pour en savoir plus à propos de The Alters, notamment au sujet de son concept, son gameplay et son histoire.

commentaire (0)