De nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la présence ou non de The Alters dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

The Alters est-il dans le Game Pass ?

a little something to kick off the summer with 😎https://t.co/zGl2MwjWvY pic.twitter.com/3D8J0IeIWp — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 5, 2025

Développé ainsi qu'édité par 11 bit studios,est un jeu de science-fiction et de survie, dans lequel les joueurs et les joueuses incarnent Jan Dolski, qui est capable de créer des doubles de lui-même. Plusieurs personnes au sein de la communauté ont prévu de se plonger dans cette nouvelle aventure signée par les créateurs de This War of Mine. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandent si le titre est présent ou non danset souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à savoir à propos deNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que, et ce, depuis son lancement officiel, qui date du 13 juin 2025.D'après les informations dévoilées par 11 bit studios ainsi que Microsoft,est, ainsi, disponible via le Game Pass Ultimate mais aussi le PC Game Pass, le rendant alors jouable sur PC, Xbox Series et par le biais du Cloud. Comme vous l'aurez dès lors compris, si vous possédez un abonnement actif au Game Pass Ultimate ou bien au PC Game Pass, vous pouvez donc découvrir les aventures de Jan Dolski, narrées dans, via le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 13 juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam, l'Epic Games Store et GOG). Le studio de développement ne semble pas avoir prévu de version PS4 ou bien Xbox One du soft.