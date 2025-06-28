« La priorité était de laisser un maximum de liberté au joueur » nous confient les développeurs à propos du gameplay de The Alters

Les développeurs de The Alters nous ont expliqué que l'aspect primordial pour eux était d'offrir une certaine liberté aux joueurs, qui façonnent ainsi leur propre expérience.

La liberté était une priorité pour les développeurs de The Alters

C'est une combinaison un peu folle, et notre ambition a toujours été de la rendre aussi fluide que possible. La priorité était de laisser un maximum de liberté au joueur. Bien sûr, avec une narration forte, certaines séquences doivent être fixes, mais leur contexte change en fonction des Alters que vous avez créés ou des intrigues secondaires que vous avez suivies.

The Alters et sa narration émergente

La clé, c'est la narration émergente. De nombreux événements dans la base (interactions entre Alters, situations d'urgence...) ne se produisent que suite à une chaîne de décisions que vous avez prises. Par exemple, ignorer un problème signalé peut entraîner des conséquences inattendues très peu de temps après.



Il faut aussi comprendre que chaque décision narrative affecte vos relations avec les Alters : leur efficacité au travail, leur volonté de se confier, ou au contraire leur tendance à provoquer des tensions dans la base en dépendent.







Catégorisé comme un jeu de survie,incorpore bien d'autres mécaniques issues de différents genres. Ainsi, sur le titre de 11 bit studios, les joueurs et les joueuses doivent construire et améliorer la base mobile, qui offre un refuge à Jan Dolski et ses doubles, mais aussi explorer la planète, collecter des ressources et manager les différents personnages. Autant dire que le gameplay deest bien fourni.D'ailleurs,Sur, chaque joueur et joueuse peut organiser les journées de Jan Dolski ainsi que les tâches des Alters comme bon lui semble, tout en gardant, bien évidemment, en tête les différents objectifs à remplir pour progresser. Ainsi,Évidemment, chaque action entreprise ou choix fait a un impact sur la suite des événements ou bien sur les relations entre le protagoniste et ses doubles.De ce fait, sur, les joueurs et les joueuses doivent régulièrement faire attention à leurs décisions, afin d'assurer la meilleure survie possible pour Jan Dolski et ses doubles. Autant dire qu'après plusieurs heures sur le titre, tout ceci n'est pas forcément de tout repos, manette en main, selon nous, maisEn guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 13 juin 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. D'autres informations exclusives concernant le titre de 11 bit studios seront prochainement publiées dans nos colonnes, grâce à notre entretien avec sa scénariste, qui arrive aussi bientôt dans son intégralité.